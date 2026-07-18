Mondial-2026 : le dernier entraînement des Bleus perturbé par un risque d'orage

Le dernier entraînement de l'équipe de France sur le sol américain, à la veille du match pour la troisième place du Mondial-2026 face à l'Angleterre à Miami, a été retardé vendredi 17 juillet de près de 20 minutes à cause du risque d'orage.

>> Mondial-2026 : Didier Deschamps, toujours plus près des étoiles

>> Mondial-2026 : l'Espagne brise le rêve des Bleus

>> Mondial-2026 : la magie offensive des Bleus s'est envolée

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Bleus étaient prêts à s'entraîner sur l'ancien terrain de l'Inter Miami, l'équipe de Lionel Messi, à Fort Lauderdale, mais les autorités loacales les en ont empêchés à cause d'éclairs à proximité du Chase Stadium.

Après 20 minutes à patienter dans les vestiaires, ils ont finalement été autorisés à pénétrer sur la pelouse.

Le défenseur central William Saliba, terrassé contre l'Espagne par des douleurs au dos persistantes depuis le mois de mars, ne s'est pas entraîné et a observé ses coéquipiers assis aux côtés de Philippe Diallo, le président de la Fédération.

Brice Samba (mollet), en baskets, n'a pas non plus pris part à l'échauffement des gardiens, mais tous les autres joueurs se sont entraînés normalement, y compris le capitaine Kylian Mbappé, malgré une cheville douloureuse depuis le quart de finale contre le Maroc.

La France affronte l'Angleterre dans le match pour la troisième place samedi 18 juillet à 17h00 locale (23h00 française), à Miami.

AFP/VNA/CVN