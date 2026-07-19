Basket : Wembanyama de retour en Bleu deux ans après

Deux ans après sa dernière apparition et auréolé d'un nouveau statut, Victor Wembanyama va faire son retour en équipe de France, fin août à l'occasion de la fenêtre de qualification à la Coupe du monde 2027, a annoncé samedi 18 juillet la Fédération française de basket-ball (FFBB).

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Photo : AFP/VNA/CVN

On avait quitté le géant français en larmes sur le parquet de Bercy le 10 août 2024 après la défaite des Bleus en finale olympique contre les États-Unis (98-87). Un match dont il avait terminé meilleur marqueur (26 pts, plus 7 rebonds), révélant s'il en était encore besoin aux yeux du monde tout son talent et sa détermination.

Sauf blessure, il retrouvera la même enceinte parisienne le 27 août, pour le premier match du tour principal des qualifications, contre la Slovénie qui pourrait compter sur une autre vedette de NBA, Luka Doncic (Lakers).

Trois jours plus tard, les Bleus affronteront la Suède chez elle. Mais la semaine précédente, ils défieront à deux reprises en guise de préparation la Serbie (20 août à Belgrade, 23 à Orléans), pour un potentiel duel en haute altitude alléchant avec Nikola Jokic (Denver), l'autre pivot qui marque de son empreinte la NBA.

Après avoir fait un croix sur le Mondial-2023 pour préparer sa première saison américaine, "Wemby" avait dû renoncer à l'Euro-2025, insuffisamment rétabli de la thrombose veineuse à l'épaule droite qui avait mis un terme à sa saison 2024-2025 dès février.

Le géant français (2,24 m), qui ne peut évidemment porter le maillot de la sélection pendant les fenêtres positionnées en pleine saison NBA, aurait pu revenir début juillet, pour les deux derniers matches du tour préliminaires des qualifications à la Coupe du monde 2027 (27 août-12 septembre au Qatar), en Belgique (80-72) et contre la Finlande (98-69).

Mais il avait décliné en amont le rendez-vous une fois validée, mi-mai, la qualification de San Antonio en finale de conférence Ouest. Les Spurs seront finalement allés jusqu'en finale, battus par les New York Knicks (4-1) mi-juin en clôture d'une saison qui aura consacré Wembanyama au rang de star.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le meilleur rookie 2023-2024 a été élu meilleur défenseur 2025-2026 et a terminé troisième au vote pour le MVP de la saison régulière, seulement devancé à 22 ans par Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) et Jokic.

Au plan collectif, il a ramené pour la première fois depuis 2019 les jeunes Spurs en play-offs, après qu'ils eurent affiché le deuxième meilleur bilan de la ligue (62 victoires pour 20 défaites).

Ce premier exercice complet (25 points, 11,5 rebonds, 3,1 passes décisives et 3,1 contres par match en moyenne en saison régulière) a été récompensé, le 11 juillet, par un nouveau contrat de 252 millions de dollars (environ 220 millions d'euros) sur cinq ans.

Avant de retrouver le Texas, il est donc attendu pour enfin débuter en équipe de France version Frédéric Fauthoux, qui a remplacé Vincent Collet au poste de sélectionneur après les JO-2024.

"Le leader incontesté"

Le Landais a jugé dans le communiqué de presse de la Fédération française sa présence "extrêmement" importante "pour la suite du projet que l'on veut mener".

"Victor est le leader incontesté de cette génération. Il faut que sa présence devienne concrète pour créer des automatismes avec les autres, dans le jeu et dans la vie autour du basket", a ajouté Fauthoux, qui n'aura qu'une poignée de matches avec ses joueurs de NBA avant le Mondial, qui offrira les premiers billets pour les JO-2028.

Encore faut-il se qualifier, mais les Bleus sont très bien partis, en tête du groupe L (5 victoires pour 1 défaite) avec un succès (et la différence particulière favorable) d'avance sur la Finlande, et deux sur la Suède, la Slovénie et l'Estonie, qu'ils croiseront lors de ce tour principal. Les trois premiers seront qualifiés.

Pour cette fenêtre d'août, Wembanyama ne sera pas accompagné par trois joueurs présents en juillet, Guerschon Yabusele (Panathinaïkos), Zaccharie Risacher (Atlanta) et Bilal Coulibaly (Washington), qui ont "d'autres obligations" selon Fauthoux.

Evan Fournier, cadre des Bleus, fera lui son grand retour depuis les JO-2024, comme Wembanyama.

AFP/VNA/CVN