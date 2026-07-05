F1 : à Silverstone, Antonelli reprend la main sur Hamilton

Le jeune Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat du monde de F1, a repris la main samedi 4 juillet sur le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Ferrari) en remportant la course sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Parti en pole position devant son public pour cette petite course de 17 tours (100 kilomètres), Hamilton, 41 ans, s'est fait dépasser à mi-course par le prodige du sport automobile qui aura 20 ans en août.

"Allez, allez !", s'est encouragé Antonelli à la radio en franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur d'une épreuve de moins d'une demi-heure sur le circuit de 5,891 kilomètres à Silverstone, un immense site à 100 km au nord-ouest de Londres.

Les organisateurs de ce Grand Prix mythique, le premier que la F1 avait organisé le 13 mai 1950, évaluent à un demi-million le nombre de spectateurs sur trois jours de courses et de spectacles.

La plupart des Britanniques sont là pour leurs pilotes qui jouent "à domicile" : Hamilton mais aussi le champion du monde en titre Lando Norris (McLaren), le prétendant à la couronne 2026 George Russell (Mercedes) et les deux "rookies" Arvid Lindblad (Racing Bulls) et Oliver Bearman (Haas).

"Très marrant avec Lewis"

Pour construire sa nouvelle victoire avec sa très performante Mercedes (châssis et moteur maison), Antonelli a mieux exploité qu'Hamilton la gestion complexe de l'énergie électrique et des modes "dépassement" et "boost" qu'offre le nouveau moteur hybride (électrique et thermique) des monoplaces millésime 2026.

Pilotes et écuries avaient prévenu que Silverstone, avec ses grandes lignes droites et ses courbes à pleine vitesse, était mal adapté au pilotage avec une batterie sur le bloc moteur qui se recharge moins en raison du peu de freinages puissants.

"C'était très marrant lors des dix premiers tours avec Lewis, on poussait tous les deux très fort et quand j'ai pu enclencher le mode (dépassement), j'ai su que je pouvais saisir ma chance pour le dépasser", a résumé Antonelli, toujours souriant et franc avec son visage d'adolescent.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le jeune prodige, qui a gagné cinq des huit premiers Grands Prix de la saison, se prépare pour les qualifications samedi après-midi 4 juillet en vue de la véritable course de dimanche 5 juillet sur 52 tours.

"On ne peut pas baisser la garde : Lewis et Ferrari font un boulot incroyable, Red Bull et McLaren nous suivent et George (Russell) est très rapide", a averti Antonelli.

Quant à Hamilton, il a dit lui aussi avoir "poussé aussi fort que possible" et avoir "donné absolument tout", après être parti en pole position pour 11 millièmes devant Antonelli.

Antonelli "arrive"

Le quadragénaire s'était montré aussi le plus rapide en essais libres vendredi devant son public britannique et des tifosi de Ferrari.

Mais "dès qu'(Antonelli) a eu recours au mode +dépassement+, je ne pouvais plus le contenir, je savais qu'il arrivait", a expliqué Hamilton.

Norris finit troisième devant Russell (4e) qui brigue une première couronne mondiale mais est supplanté par Antonelli.

Lando Norris, très apprécié à Silverstone mais un ton en-dessous cette année, s'est dit "très content de ce très bon sprint" et prêt à "tout recommencer" dimanche 5 juillet.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) complète le top 5 de ce sprint couru par un temps ensoleillé et sous 28 degrés.

Du côté français, le Parisien Isack Hadjar (Red Bull) est neuvième, les Normands Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas) 11e et 16e.

AFP/VNA/CVN