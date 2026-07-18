Mondial-2026 : avoir uni l'Argentine est "extrêmement précieux", dit Scaloni

Que l'Argentine fasse corps avec sa sélection nationale est " quelque chose d'extrêmement précieux " et " émouvant ", a déclaré vendredi 17 juillet le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, à deux jours de la finale du Mondial-2026 contre l'Espagne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons retrouvé quelque chose d'extrêmement précieux, à savoir le fait que les gens regardent nos matchs à la télévision, en portant le maillot de l'Argentine et en s'enlaçant", a-t-il déclaré en conférence de presse à New York.

Il a affirmé que même les supporteurs de clubs rivaux pouvaient fraterniser le temps d'une compétition autour de l'Albiceleste, en lice pour un deuxième titre mondial consécutif.

"Un supporteur de Boca qui enlace un supporteur de River, un supporteur de Newell's qui enlace un supporteur de Rosario Central. C'est quelque chose qui nous émeut énormément, cela ne peut pas être autrement. D'autant que, dans une Coupe du monde, cette unité, cet esprit d'équipe, sont essentiels", a déclaré le sélectionneur de 48 ans.

L'équipe ressent "ce sentiment d'unité", a-t-il insisté. "Les gens sont avec nous, nous soutiennent et nous portent, c'est très émouvant".

Dimanche 19 juillet, "j'espère que nous gagnerons, mais si nous ne gagnons pas, je pense que ce parcours a été incroyable et qu'il constitue un exemple pour tout le monde. J'espère que cela aidera notre peuple, notre pays", a poursuivi Scaloni.

Concernant Lionel Messi, son capitaine de 39 ans, il faut "profiter" de l'avoir encore dans l'équipe. "Nous devons accorder de l'importance à ce qu'il fait. C'est lui l'histoire, c'est lui la légende".

À la question de savoir si la finale de dimanche 19 juillet serait son dernier match avec l'Argentine, il a répondu : "Eh bien, qu'est-ce que j'en sais ? Demandez-lui ! Il ne cesse de nous surprendre, c'est une question que vous devriez lui poser".

AFP/VNA/CVN