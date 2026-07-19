Tour de France : Pogacar frappe encore, Seixas dans la cour des grands

Lors d'une journée " inoubliable " devant une foule énorme, Tadej Pogacar a remporté sa quatrième étape dans le Tour de France 2026 samedi 18 juillet au Markstein où Paul Seixas, troisième, a pris le maillot blanc de meilleur jeune avec une nouvelle performance épatante.

>> La treizième étape du Tour : la plus longue et la plus intrigante

>> Tour de France : Tim Merlier voir triple à Chalon-sur-Saône

>> Tour de France : Schmid remonte le temps

Photo : AFP/VNA/CVN

Inaccessible, intouchable, impitoyable, le Slovène semble lui-même parfois un peu blasé par ses succès à répétition, tellement il écrase la concurrence.

Mais samedi il était extatique après une journée haute en couleur dans les Vosges qui a tenu toutes ses promesses avec un parcours ludique, un nouveau col, celui du Haag, magnifique, un public des très grands jours et quelques grosses averses pour dramatiser le tout.

"Aujourd'hui je veux dire merci à tous les fans qui étaient au bord de la route, c'était inoubliable. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Quelle belle journée", a savouré le quadruple vainqueur du Tour après s'être imposé en solitaire avec 38 secondes d'avance sur son coéquipier Isaac Del Toro et Paul Seixas, suivis de près par Jonas Vingegaard.

Deux victoires dans les Pyrénées, une dans le Massif Central et une dans les Vosges: le leader d'UAE continue de tout rafler avant même l'entrée dans les Alpes dimanche où la montée finale terrible vers le Plateau de Solaison pourrait une nouvelle fois lui convenir à merveille.

"J'adore cette ascension", a averti le double champion du monde qui a construit son succès au Markstein en attaquant dans la partie finale du col du Haag, à 7,5 km de l'arrivée, dans les pentes le plus sévères de cet ancien chemin forestier transformé en piste cyclable, une vraie merveille.

Cette fois encore personne n'a réussi à le suivre, mais le spectacle a été total derrière.

Seixas sans complexe

Vingegaard, qui avait placé en vain plusieurs coéquipiers dans l'échappée, a accéléré à son tour pour tenter de limiter la casse. Mais le dauphin de Pogacar a été rattrapé juste avant le sommet par Seixas, déchaîné pour ouvrir le rideau de spectateurs devant lui, et Del Toro, qui avait longtemps donné l'impression d'être en difficulté avant de finir en boulet de canon pour aller offrir un doublé à UAE.

"Je savais qu'Isaac n'était pas à 100%, j'attendais les deux derniers kilomètres pour voir si quelqu'un bougeait. Je me sentais bien, le public m'a donné des ailes et j'ai saisi l'opportunité", a expliqué Pogacar.

Derrière les quatre premiers, Remco Evenepoel, Juan Ayuso et Florian Lipowitz, parfois à l'agonie, se sont accrochés tant bien que mal pour rester dans la course pour le podium qui s'annonce intense jusqu'au bout.

Photo : AFP/VNA/CVN

Et Paul Seixas compte plus que jamais se mêler à l'affaire après une nouvelle démonstration de force absolument bluffante pour un coureur de son âge, 19 ans, dont la simple participation au Tour est déjà un exploit.

Sans complexe, le jeune Lyonnais a fait rouler ses hommes au pied du col du Haag, Tiesj Benoot d'abord, Nicolas Prodhomme ensuite, pour mettre ses rivaux en difficulté et faire sauter Evenepoel.

"Un champion"

Mais c'est surtout en haut qu'il a été impressionnant lorsqu'il s'est extrait du petit groupe pour revenir sur Vingegaard et décrocher une nouvelle troisième place après celle au Lioran lors de la 10e étape.

Grimpant au quatrième rang du général, il a été récompensé par le maillot blanc de meilleur jeune et son premier podium protocolaire dans le Tour de France, certainement pas le dernier.

"C'est déjà un champion et un vrai leader, le public l'adore, c'est le prochain grand espoir pour la France. Protégez-le et il brillera", l'a complimenté Pogacar.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'était incroyable, magnifiquement dur, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce maillot blanc et d'être toujours dans la course pour le podium", a réagi le coureur de Decathlon CMA CGM, qui adore lui aussi la montée vers le Plateau de Solaison, non loin de la maison de ses grands-parents.

"J'espère qu'on va bien finir la semaine, si c'est comme aujourd'hui ce serait parfait", a-t-il dit.

Si le final samedi a été éblouissant, le reste de l'étape a été palpitant aussi avec une échappée de six coureurs qui a ouvert la route dans le Grand Ballon, le col du Page et le Ballon d'Alsace.

Parmi eux, le grimpeur français Valentin Paret-Peintre a passé les trois cols en tête pour prendre provisoirement la tête du classement de la montagne avant que Pogacar ne la lui reprenne dans la montée du Haag.

Le Slovène ne laisse pas grand-chose aux autres dans ce Tour. Mais il reste des raisons de s'enthousiasmer et Paul Seixas en est une.

AFP/VNA/CVN