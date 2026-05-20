Expostion d’art contemporain "Mémoire - nature - identité"

Le 20 mai à Hô Chi Minh-Ville, Lotus Van Art & Community Hub présente au public l’exposition d’art contemporain "Mémoire - nature - identité".

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La peinture y est envisagée non seulement comme un objet de contemplation visuelle, mais aussi comme un langage artistique permettant d’explorer les relations entre mémoire, nature et identité culturelle dans le contexte contemporain.

L’exposition ouvre également un espace d’associations multiples où les pratiques plastiques apparaissent comme une intersection entre sensibilité individuelle, esprit local et réflexions existentielles sur l’être humain d’aujourd’hui.

L’exposition réunit cinq artistes représentatifs de l’art contemporain vietnamien : Cao Thi Duoc, Hua Thanh Bình, Mai Anh Dung, Nguyên Dam Thuy et Nguyên Thùy Huong. Bien qu’appartenant à différentes générations, esthétiques et langages plastiques, ces artistes partagent une même approche : considérer la peinture comme un voyage vers la mémoire, une quête d’identité et une reconstruction des relations entre l’homme et la nature dans un monde moderne en perpétuel bouleversement. Si l’exposition peut être perçue comme une "symphonie visuelle", chaque artiste en constitue un mouvement singulier, où matériaux, symboles et rythmes plastiques élaborent ensemble des discours pluriels sur la vie, la culture et l’univers intérieur de l’homme contemporain.

Dans cette dynamique, l’œuvre picturale de l’artiste Cao Thi Duoc évoque un espace profondément enraciné dans la culture locale, où la mémoire culturelle cham et la beauté silencieuse de la vie du Sud du Vietnam ne sont pas représentées de manière ethnographique, mais transformées en une esthétique délicate, poétique et empreinte de profondeur. Ici, la mémoire n’apparaît pas comme un simple retour figé vers le passé, mais comme un flux culturel discret et durable, imprégnant la vie communautaire et la structure émotionnelle humaine.

À l’inverse, l’univers visuel de Hua Thanh Bình ouvre une dimension hautement symbolique : chevaux, jeunes femmes et motifs orientaux y sont reconstruits comme des signes spirituels de liberté, de solitude, d’identité et de profondeur intérieure.

Sur le plan de la matière et du médium, Mai Anh Dung démontre sa capacité à transformer la laque traditionnelle, au-delà de sa dimension artisanale, en une véritable structure de discours visuel à portée philosophique et esthétique.

Par ailleurs, la peinture de Nguyên Dam Thuy propose une réflexion profonde sur l’écologie et l’environnement contemporain. La nature dans ses œuvres n’est pas seulement un sujet esthétique, mais devient un véritable sujet émotionnel, marqué par les blessures causées par le développement rapide de la société moderne. Les tonalités douces, profondes et vibrantes donnent l’impression que les paysages "respirent": à la fois beaux et fragiles, paisibles et traversés d’inquiétudes invisibles.

Le parcours visuel de l’exposition s’achève avec l’univers introspectif de Nguyên Thuy Huong. À travers la technique de l’egg tempera combinée à la laque, l’artiste crée des surfaces picturales à la fois classiques et contemporaines, où les couches de couleurs portent la profondeur de la mémoire et des émotions intérieures.

L’exposition ne se limite pas à la rencontre de cinq styles artistiques distincts ; elle constitue également une structure de dialogue académique et esthétique autour de l’identité culturelle, de la mémoire collective, de l’univers intérieur humain et des problématiques existentielles de la société contemporaine.

Parallèlement à l’exposition, une série de programmes communautaires sera organisée : dialogues artistiques avec les artistes et les curateurs, ateliers d’expérimentation des matériaux picturaux, visites thématiques destinées aux étudiants en arts plastiques, ainsi que des rencontres internationales dans l’esprit de connexion interculturelle poursuivi par Lotus Van Art & Community Hub.

Texte et photos: Minh Thu/CVN