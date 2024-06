Un film mettant en scène la dernière reine du Vietnam

Le long métrage The Last Queen (La Dernière Reine) sera tourné en 2025. Il s’agit du fruit de la collaboration de trois studios : Galaxy, HKFilm et MAR6. Le scénario est inspiré du roman Tình sử Nam Phương Hoàng hậu (L’histoire d’amour de la reine Nam Phuong) de Trân Thi Hao et du livre Nam Phương Hoàng hậu (La reine Nam Phuong) de Lê Lan Khanh.

“La Cité impériale de Huê est l’endroit où la reine a les plus beaux souvenirs de sa vie”, ont confié les réalisateurs Bao Nhân et Namcito lors d’une récente séance de travail avec le Comité populaire de la province de Thua Thiên Huê (Centre). “Nam Phuong a toujours brillé par son intelligence, sa vertu, son talent et son agilité pour survivre au milieu des bouleversements de son époque”, ont-ils expliqué.

Bao Nhân et Namcito co-réaliseront cette œuvre. Ils ont déjà travaillé ensemble, produisant la célèbre série de films Gái già lắm chiêu (Les sœurs Camélia - Camellia Sisters en anglais).

Bao Nhân a donné un aperçu du projet de film The Last Queen et présenté le plan de réalisation, de production et de distribution du film.

Inspiré d’une vraie histoire

Les investissements dans La Dernière Reine et sa préparation ont démarré en 2020. Le scénario s’appuie sur de vastes archives historiques sur la reine Nam Phuong et la dynastie des Nguyên (1082-1945).

Nam Phuong, née Marie-Thérèse Nguyên Huu Thi Lan, fut la première et principale épouse de Bao Dai, dernier roi du Vietnam, de 1934 jusqu’à sa mort. Elle fut également la première et la seule reine consort de la dynastie des Nguyên.

Le film présente également Duc Tu Cung, la mère du roi Bao Dai, une femme vietnamienne traditionnelle, qui a fait preuve de beaucoup d’amour et de sacrifices pour sa famille et d’une immense détermination à protéger et préserver les valeurs culturelles et les croyances de la famille royale et de la nation.

L’œuvre ne vise pas à refléter une période spécifique de l’histoire de la nation, mais plutôt à s’inspirer du parcours de vie de la reine Nam Phuong pour dresser le portrait à l’écran d’un véritable personnage historique.

Elle se concentre sur la période de plus de dix ans que la reine a passée au palais royal, explorant divers aspects de sa vie conjugale avec le roi Bao Dai, entre bonheur et chagrin, jusqu’au jour où la famille royale quitte la cité impériale pour entamer une vie tranquille à l’étranger.

Nguyên Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire provincial, a déclaré qu’il avait apprécié que le tournage du film se fasse dans la ville de Huê.

L’équipe de tournage devait avoir sa propre perspective du pays et des habitants de Huê pour enrichir le processus d’élaboration du scénario du film de leur sentiment personnel, a estimé M. Binh.

“Les organismes compétents de la province créeront les meilleures conditions possibles pour l’équipe de tournage et nous espérons que le film contribuera à faire connaître les paysages, l’histoire et les habitants de Huê”, a souligné le vice-président permanent du Comité populaire de Thua Thiên Huê. Et de poursuivre : “L’équipe doit élaborer des plans détaillés pour exécuter les scènes. Elle doit se coordonner avec tous les services pour se préparer rigoureusement”.

Un studio à ciel ouvert

Grâce à ce projet, Thua Thiên Huê deviendra un studio de cinéma géant pour les cinéastes dans un contexte de manque général de lieux de tournage de films historiques avec des paysages naturels et des sites architecturaux anciens.

Un conseil d’administration a été créé sous l’égide de la province pour soutenir les cinéastes. La directrice adjointe de l’Institut de recherche et de développement de Thua Thiên Huê, Phan Thi Thuy Vân, a été nommée présidente du conseil.

The Last Queen sera principalement tourné au palais Kiên Trung, l’espace de vie et de travail du roi Bao Dai, de la reine Nam Phuong et de leurs enfants.

Cet ouvrage a été construit entre 1921 et 1923 sous le règne du roi Khai Dinh (1885-1925). C’est une œuvre historique importante, marquant une période unique et spéciale des édifications royales traditionnelles de Huê.

Son architecture répond aux caractéristiques d’un bâtiment de style indochinois, mêlant influences asiatiques et européennes.

Outre la ville de Huê, le film sera tourné dans la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông, (hauts plateaux du Centre), à Hô Chi Minh-Ville et à Chabrignac, un petit village de Corrèze, en France, où la reine a passé ses derniers jours.

L’équipe du film travaille aujourd’hui sur le casting et le film sera distribué en 2026 par Galaxy Studio et HKFilm.

