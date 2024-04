Le Vietnam confiant dans le soutien à sa nouvelle candidature au CDH

>> Le Vietnam contribue efficacement au dialogue et à la coopération au sein du CDH

>> Le Vietnam apporte des contributions substantielles et responsables au CDH

>> Le CDH adopte une résolution co-proposée par le Vietnam

>> Le Vietnam appelle à garantir les droits de l'homme pour le développement durable

Photo : VNA/CVN

La 55e session s’est déroulée du 26 février au 4 avril avec au menu plus de 80 rapports et discuté d’un large éventail de domaines liés aux droits de l’homme, du changement climatique, du droit à l’alimentation, de l’égalité des sexes à des questions telles que les impacts des conflits au Moyen-Orient, en Ukraine et dans d’autres régions du monde sur la la jouissance des droits de l’homme.

Le CDH a adopté 32 résolutions et deux décisions, approuvé les rapports nationaux de 14 États dans le cadre du quatrième cycle du mécanisme d’Examen périodique universel (EPU), et nommé le personnel pour 14 procédures spéciales du CDH dans divers domaines.

La délégation du Vietnam, membre du CDH pour le mandat 2023-2025, dirigée par le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, a participé activement aux discussions et à la prise de décisions de la session, a-t-il fait savoir à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

S’exprimant lors la réunion de haut niveau de la session, le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, culturel et social qui ont contribué à garantir la sécurité sociale et la pleine jouissance des droits de l’homme. Il a également partagé le point de vue et l’approche du pays sur les questions d’intérêt commun de la communauté internationale.

Il a souligné les exigences du maintien et du respect de la paix, de la stabilité et du droit international ; de la promotion du respect et de la compréhension mutuels, de la tolérance, de l’inclusion et de l’unanimité ; du respect des différences, du dialogue et de la coopération ; du placement des personnes au centre des politiques et de la garantie d’un développement inclusif et durable.

Le ministre a réaffirmé les priorités du Vietnam en tant que membre du CDH et a également appelé au soutien d’autres États pour la réélection du Vietnam au CDH pour le mandat 2026-2028, a poursuivi l’ambassadeur Mai Phan Dung, notant qu’au cours de la session, outre ses discours nationaux, le Vietnam a participé à la rédaction et prononcé des discours sur différents sujets au nom de quatre groupes d’États.

Le Vietnam a représenté l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Timor Leste pour prononcer un discours lors du dialogue avec le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation.

Il a représenté le groupe central de la résolution sur le changement climatique et les droits de l’homme (incluant le Bangladesh, les Philippines et le Vietnam) lors du dialogue sur le rapport du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur les mesures visant à atténuer les impacts du changement climatique sur la jouissance du droit à l’alimentation.

Au nom de 22 États de différentes régions, le Vietnam a prononcé un discours lors d’un débat général sur la protection des infrastructures essentielles des populations dans les conflits armés.

En tant que représentant de 63 États, le Vietnam a prononcé un discours lors d’un autre débat général sur l’accélération de la réalisation des objectifs de développement durable pour promouvoir l’égalité des sexes.

Toutes ces questions sont des priorités du Vietnam et également une préoccupation et une priorité de la communauté internationale, a-t-il indiqué, ajoutant que le soutien et le co-parrainage des discours par de nombreux États reflétaient leur appréciation du rôle, de la voix et de la capacité du Vietnam à promouvoir le dialogue sur les questions liées aux droits de l’homme au sein du CDH.

Avec le rôle et la stature du pays, son engagement actif et responsable au sein du CDH pendant le mandat 2023-2025 et la haute estime de la communauté internationale pour sa participation aux forums multilatéraux, plus récemment son élection au Conseil exécutif d’ONU Femmes pour le mandat 2025-2027, il y a de bonnes raisons d’avoir confiance dans le soutien d’autres États à la candidature du Vietnam à la réélection au CDH pour le mandat 2026-2028, a-t-il conclu.

VNA/CVN