Hanoï

Éveiller l'amour du pays natal à travers l'apprentissagede la cuisine traditionnelle

Le 1 er juillet marque l’intégration officielle de la province de Quảng Nam à Đà Nẵng. C’est à cette occasion que le restaurant Cổ Cò a été fondé, offrant aux convives des plats typiques de Quảng Nam, accompagnés du programme "Apprenti artisan des nouilles Quảng".

>> Le Vietnam triomphe au Concours des Chefs Pâtissiers et Boulangers 2025 en Malaisie

>> Le restaurant végétarien Du Yên dans le guide Michelin : l’excellence à chaque bouchée

>> La cuisine végétarienne de Huê enchante sur le National Geographic Traveller

L’espace chaleureux du restaurant Cổ Cò au 54, rue Trung Hoa (quartier de Yên Hòa, Hanoï) imprégné de l’art culinaire du Centre du Vietnam, s’est transformé en une "classe du patrimoine" unique grâce au programme "Apprenti artisan des nouilles Quảng".

Ici, les visiteurs ne se contentent pas de déguster les plats : ils peuvent également confectionner eux-mêmes les nouilles, disposer les garnitures et créer un authentique bol de mỳ Quảng, fait de leurs propres mains. Grâce à cette expérience, chacun peut mieux comprendre et apprécier la culture traditionnelle vietnamienne.

"Les visiteurs peuvent découvrir le restaurant, la cuisine, puis confectionner eux-mêmes les galettes de riz pour leurs proches. Ce programme constitue un terrain de jeu estival pour les enfants, tout en leur permettant de mieux comprendre les particularités des nouilles Quảng, un plat emblématique de la région", a révélé Âu Thị Xuân Nhi, animatrice de l’atelier "Apprenti artisan des nouilles Quảng".

Le mì Quảng (nouilles Quảng) est une spécialité emblématique de l'ancienne province de Quang Nam et de la ville de Dà Nang. Ce plat traditionnel est profondément enraciné dans la vie quotidienne des habitants de Quang Nam et est étroitement lié à divers métiers traditionnels locaux, tels que la culture du riz, la fabrication de nouilles de riz, et la culture de légumes.

Le restaurant Cổ Cò conserve des objets traditionnels utilisés dans la fabrication de ce plat, comme la meule en pierre, le four en terre, ou encore les galettes de riz au parfum de riz fraîchement moulu… Cela aide les enfants à mieux connaître la culture des habitants de Quảng Nam, et l’expérience pratique les rend encore plus enthousiastes.

Un plat savoureux ne se distingue pas uniquement par son goût, mais aussi par les souvenirs et les émotions qu’il évoque. Pour l’artisane Đỗ Thị Hiền, guider les enfants dans la préparation des nouilles Quảng est une manière de préserver l’identité culinaire de sa terre natale et de faire découvrir la richesse gastronomique du Centre du Vietnam.

"C’est une belle opportunité pour moi de transmettre ce plat traditionnel. Je suis très fière de contribuer à la préservation de cette spécialité culinaire de Quảng Nam, car elle représente une part essentielle de notre patrimoine", s'est déclarée l'artisanne Đỗ Thị Hiền.

Après plus d’une heure d’apprentissage et de pratique sous les conseils attentionnés des artisans, chaque enfant repart avec son propre bol de mỳ Quảng : savoureux, appétissant et chargé du parfum du pays natal.

"Aujourd’hui, j’ai préparé des nouilles Quảng et je suis très contente. Elles étaient délicieuses !", a partagé Bùi Minh Ngọc, venant de Hanoï.

Pour Nguyễn Ngọc Hương Giang, "je suis venue ici pour que les artisans me montrent comment faire des nouilles Quảng. C’était très amusant".

"J’adore ce programme et j’aimerais que mon enfant découvre les plats régionaux vietnamiens pour mieux comprendre notre culture. Je trouve merveilleux que mon enfant puisse vivre l’expérience d’un petit chef dès son plus jeune âge. J’espère qu’il pourra cuisiner de nombreux plats régionaux à l’avenir", a fait savoir Nguyễn Thị Hân, parente d'élève.

Grâce à l’amour de la cuisine et au désir de transmettre les valeurs du pays natal, le programme "Apprenti artisan des nouilles Quảng" est bien plus qu’un simple atelier culinaire : c’est une mission de préservation et de valorisation du patrimoine culturel national, contribuant à enrichir l’identité vietnamienne.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN