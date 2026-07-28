Athlétisme : Cyréna Samba-Mayela déclare forfait pour les championnats d'Europe

Cyréna Samba-Mayela, vice-championne olympique du 100 m haies, a annoncé lundi 27 juillet qu'elle était "contrainte de déclarer forfait" pour les championnats d'Europe d'athlétisme de Birmingham (10-16 août) où elle devait défendre son titre continental acquis à Rome en 2024.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Depuis plusieurs semaines, je fais face à des douleurs physiques qui m’ont déjà empêchée de défendre pleinement mes chances lors des championnats de France", écrit-elle dans un post publié sur son compte Instagram.

"Malgré tous les efforts entrepris avec mon équipe pour revenir dans les meilleures conditions, ma préparation a été fortement tronquée", ajoute la hurdleuse.

Championne d'Europe puis vice-championne olympique du 100 m haies en 2024, la détentrice du record de France de la discipline (12.31) a connu une année 2025 quasi vierge en raison d'une blessure à un mollet.

À 25 ans, elle semblait avoir enfin tourné la page cette année avec des performances solides ces dernières semaines, claquant notamment un 12.50 au Texas le 20 juin, qui était alors la deuxième meilleure performance européenne de la saison - "sortie des enfers", avait-elle écrit sur Instagram.

Mais la seule médaillée de l'athlétisme français aux Jeux de Paris-2024 a dû déclarer forfait au dernier moment pour le meeting de Paris fin juin et n'a pu participer aux championnats de France ce week-end à Albi.

"À ce stade, je ne pense pas être en mesure de rattraper en si peu de temps le retard accumulé et d’être au niveau d'exigence nécessaire pour défendre dignement mon titre de championne d’Europe", explique-t-elle dans son message sur Instagram, accompagné d'une photo d'elle en noir et blanc, visage fermé et crampons à la main.

"Sur avis médical, en accord avec la Fédération et mon équipe, il est apparu que c'était la meilleure décision à prendre", ajoute-t-elle, assurant que "ce n'est qu'un contretemps" et qu'elle mettra "toute (son) énergie dans (sa) rééducation pour revenir au plus haut niveau".

La hurdleuse française, qui s'entraîne au Texas, avait fait de la défense de son titre européen son objectif principal de la saison. Dans les tableaux de World Athletics, elle apparaît au troisième rang des meilleures performances européennes de la saison derrière la Néerlandaise Nadine Visser (12.41) et la Polonaise Pia Skrzyszowska (12.44).

Sacrée championne de France ce week-end à Albi en 12.81, Sacha Alessandrini, 27 ans, arrive elle au quatrième rang avec un 12.53 enregistré mi-juin à Montgeron.

La Fédération française d'athlétisme doit dévoiler mercredi 29 juillet la liste complète des athlètes sélectionnés pour les championnats d'Europe de Birmingham.

AFP/VNA/CVN