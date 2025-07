Ethiopian Airlines ouvre une ligne vers Hanoï et signe des accords de coopération

Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique par son réseau, a officiellement inauguré une nouvelle ligne reliant Addis-Abeba à Hanoï et signé une série d'accords de coopération avec des partenaires vietnamiens lors d'une cérémonie organisée à Hanoï dans la soirée du 11 juillet.

Photo : VNA/CVN

Ainsi, Ethiopian Airlines a signé des protocoles d'accord avec Vietnam Airlines, Pacific Air, Vietnam Post (VNPost) et Deks Air Vietnam.

Dans le cadre de ces accords, Ethiopian Airlines a nommé Deks Air Vietnam comme son agent général de ventes et de services (AGS) au Vietnam. Membre d'un groupe aéronautique mondial fort de 50 ans d'expérience et présent dans huit pays, Deks Air représente 17 compagnies aériennes internationales, tant pour le transport de passagers que pour le fret. Cette nomination reflète le rôle croissant de Deks Air dans le développement et la distribution de services aériens internationaux au Vietnam et s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale d'Ethiopian Airlines.

Dans le secteur du fret, Pacific Air a été nommée agent général des ventes de fret d'Ethiopian Airlines (GSA Cargo) au Vietnam. Pacific Air est une agence de fret aérien de premier plan dans le pays, forte d'une vaste expérience dans la gestion d'une large gamme de marchandises, des expéditions commerciales aux marchandises spécialisées.

Plus tôt dans la journée, Ethiopian Airlines a inauguré sa nouvelle ligne directe entre Addis-Abeba et Hanoï, avec quatre vols hebdomadaires à compter du 10 juillet 2025.

Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré que cette nouvelle ligne reflète l'ambition de la compagnie aérienne de se développer en Asie du Sud-Est, de renforcer la connectivité et de favoriser une coopération plus étroite entre le Vietnam et son réseau mondial.

Ce nouveau service vise à stimuler le commerce, le tourisme et les échanges culturels entre les deux pays, tout en offrant aux passagers un accès au vaste réseau d'Ethiopian Airlines en Afrique, en Europe et dans les Amériques via sa plateforme d'Addis-Abeba.

Forte de près de 80 ans de développement, Ethiopian Airlines est considérée comme l'une des compagnies aériennes les plus performantes d'Afrique. Elle dessert actuellement plus de 160 destinations nationales et internationales sur les cinq continents. Sa flotte moderne comprend des Boeing 737, 777, 787, des Airbus A350-900 et A350-1000, ainsi que des De Havilland Q400, reflétant l'importance accordée à l'expérience passagers et au développement durable.

Dans le cadre de sa stratégie "Vision 2035", Ethiopian Airlines ambitionne de figurer parmi les 20 premiers groupes aériens mondiaux, avec des opérations étendues via plusieurs hubs au Togo, au Malawi, en Zambie et en République démocratique du Congo.

VNA/CVN