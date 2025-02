États-Unis : un avion avec 10 personnes disparaît dans l'ouest de l'Alaska

La police de l'État d'Alaska a indiqué que le vol avait neuf passagers et un pilote à bord, ajoutant qu'elle a été contactée par le Centre de coordination des secours d'Alaska à 16h00 heure locale (01h00 GMT vendredi 7 février) concernant l'avion disparu. Le Cessna 208B Grand Caravan, propriété de Bering Air, devait relier Unalakleet à Nome, selon les pompiers volontaires de Nome. Les données de FlightRadar montrent que le vol a été signalé pour la dernière fois à 15h16 au-dessus de Norton Sound. Le chef des pompiers de White Mountain, Jack Adams, a déclaré que l'avion avait disparu du radar quelque part le long de la côte entre Nome et Topkok. Selon lui, les sauveteurs effectuent des recherches sur une distance d'environ 50 km dans cette zone. "S'ils ne trouvent rien, nous mobiliserons probablement un autre équipage pour aller les aider", a-t-il ajouté. Le service des pompiers volontaires de Nome a demandé au public de ne pas former de groupes de recherche individuels en raison des conditions météorologiques et des problèmes de sécurité.

Xinhua/VNA/CVN