La Thaïlande prolonge les permis de travail pour les travailleurs des pays voisins

En conséquence, les permis de travail des travailleurs lao et vietnamiens sont prolongés de trois mois, jusqu'au 13 mai 2025, tandis que les travailleurs cambodgiens et birmans peuvent rester en Thaïlande pendant 6 mois supplémentaires, jusqu'au 13 août 2025. Cela permettra aux employeurs de soumettre les documents nécessaires pour prolonger le séjour et le travail des travailleurs lao et vietnamiens en Thaïlande jusqu'au 13 février 2026, et de prolonger le séjour des travailleurs cambodgiens et birmans jusqu'au 13 février 2027, avec la possibilité d'une prolongation supplémentaire de deux ans. Actuellement, environ 2,4 millions de travailleurs migrants sont autorisés à travailler en vertu de la résolution du Cabinet jusqu'au 13 février 2025, dont environ 1,2 million dont les noms ont déjà été soumis par les employeurs.

VNA/CVN