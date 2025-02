Bolivie : 23 morts et 2 disparus en raison de fortes pluies

De fortes pluies en Bolivie ont fait 23 morts depuis novembre dernier et déplacé plus de 109.000 familles dans huit des neuf départements du pays, a annoncé mercredi 5 février un responsable local.

Rien qu'au cours de la semaine écoulée, le nombre de morts est passé de 19 à 23 en raison des inondations dans les départements de Chuquisaca (Sud), La Paz (Ouest), Tarija (Sud), Cochabamba (Centre), Santa Cruz (Est) et Potosi (Sud-Ouest), a déclaré le vice-ministre de la Défense civile, Juan Carlos Calvimontes, lors d'une conférence de presse, ajoutant que deux personnes étaient portées disparues. Au cours de la semaine écoulée, le nombre de familles chassées de chez elles ou touchées par les inondations est passé de 84.029 à 109.156, soulignant l'ampleur de la catastrophe naturelle. Depuis novembre dernier, 76 municipalités et 1.314 communautés ont été touchées, avec 652 maisons endommagées, dont 332 qui ont été complètement détruites, a indiqué le vice-ministre. Le département de La Paz a déclaré l'état d'urgence le mois dernier en raison d'importantes inondations dans plusieurs municipalités. Selon le Service national de météorologie et d'hydrologie, les pluies devraient se poursuivre, a averti le responsable.

APS/VNA/CVN