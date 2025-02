La Chine renouvelle une alerte jaune aux vents violents

Les vents violents sont attendus entre vendredi 7 février à 08h00 et samedi 8 février à 08h00 dans plusieurs régions du pays, notamment dans les provinces du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning, dans le Nord-Est du pays. Ils toucheront également certaines zones de la région autonome de Mongolie intérieure, dans la région du Nord et dans la région de Huanghuai, qui comprend des parties de plusieurs provinces, à savoir le Henan, l'Anhui, le Jiangsu et le Shandong. D'autres régions, comme la région autonome du Xizang, de la province du Qinghai et de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, seront également concernées. Le Centre météorologique national (CMN) a également renouvelé une alerte bleue à la vague de froid, indiquant que celle-ci devrait frapper le pays de vendredi 7 à samedi 8 février, provoquant des chutes de température dans certaines régions du Nord-Ouest et du Nord, dans la région de Huanghuai, dans la plupart des régions du Sud, sur le plateau Qinghai-Xizang et dans l'Ouest du plateau du Sichuan. Dans certaines régions, la baisse de température pourrait dépasser dix degrés Celsius. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre niveaux pour les vents violents, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

