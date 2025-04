Nigeria

Le bilan de l'épidémie de fièvre de Lassa s'élève à 127 morts

Un total de 674 cas confirmés ont été enregistrés sur les 4.025 cas suspects signalés depuis le début de l'épidémie en janvier, a indiqué le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies (NCDC) dans un communiqué. Dix-huit des 36 états du pays africain le plus peuplé ont été touchés par la maladie hémorragique virale depuis le début de l'année, les États méridionaux d'Ondo et d'Edo et l'État septentrional de Bauchi étant les plus touchés, avec plus de 70% du total des cas confirmés, a indiqué le NCDC. Le NCDC estime le taux de létalité à 18,8%, soit un peu plus que les 18,5% enregistrés à la même période de 2024. Les jeunes adultes âgés de 21 à 30 ans sont les plus touchés, l'âge médian de l'infection étant de 30 ans, selon l'agence de santé publique. Elle note que les hommes sont plus nombreux que les femmes à être touchés, avec un rapport de 10 hommes pour huit femmes.

Xinhua/VNA/CVN