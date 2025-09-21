États-Unis

La Californie interdit le port du masque aux agents d'immigration pendant leurs opérations

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a annoncé samedi 21 septembre avoir signé un ensemble de lois visant à protéger les immigrants dans son État, dont la loi "No Secret Police Act", une mesure inédite aux États-Unis qui interdit aux agents de porter des masques.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant dans un lycée de Los Angeles, M. Newsom a déclaré avoir signé cinq projets de loi. La loi "No Secret Police Act" interdit de manière générale aux agents des forces de l'ordre fédérales et locales de porter des masques faciaux dans l'exercice de leurs fonctions.

Le gouverneur a également signé un projet de loi obligeant les agents des forces de l'ordre fédérales et étatiques à s'identifier en affichant leur numéro de matricule ou leur nom lorsqu'ils sont en service, sauf s'ils travaillent sous couverture.

Les trois autres projets de loi signés samedi 21 septembre limitent l'accès du Service de contrôle de l'immigration et des douanes (ICE) aux écoles et aux garderies, interdisent aux hôpitaux et aux prestataires de soins de santé de partager des informations sensibles ou d'autoriser les agents à entrer dans les salles d'urgence sans mandat, et exigent que les familles soient informées lorsque des agents se présentent dans les établissements scolaires.

"C'est comme un film de science-fiction dystopique", a dit M. Newsom. "Des voitures banalisées, des gens masqués, des gens qui disparaissent littéralement".

"Pas de procédure régulière, pas de droits. Les immigrants ont des droits et nous avons le droit de nous lever et de riposter", a-t-il poursuivi.

Ce paquet législatif a été signé au milieu de la vaste campagne d'expulsion mise en place par le président américain Donald Trump. Le gouverneur a ensuite publié sur X que les nouvelles lois étaient "une réponse directe" aux "raids et arrestations illégaux contre l'immigration en Californie" menés par M. Trump.

L'ICE a été critiqué par les habitants et les communautés de Californie pour avoir autorisé ses agents à porter des masques couvrant leur visage et des vêtements civils, invoquant des menaces contre les agents et leurs familles.

La secrétaire adjointe à la Sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a dénoncé samedi 21 septembre dans une déclaration les nouvelles lois signées par M. Newsom comme étant "méprisables" et "une tentative flagrante de mettre en danger nos agents".

Selon des experts juridiques, ces mesures pourraient offrir une protection limitée aux immigrants et seront probablement contestées par le gouvernement fédéral pour violation de la Constitution.

