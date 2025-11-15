États-Unis : le secrétaire à la Défense annonce une opération militaire dans l'hémisphère occidental

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé une opération militaire antidrogue baptisée "Southern Spear" (Lance du Sud) dans l'hémisphère occidental.

>> Wall Street veut croire à un déblocage budgétaire aux États-Unis

>> Wall Street tirée par la fin à venir de la paralysie budgétaire

>> Accord commercial réciproque : Vietnam et États-Unis poursuivent les négociations techniques

>> États-Unis : des milliers de baristas de Starbucks en grève un jour de grande promotion

Photo : AP/VNA/CVN

"J'annonce l'opération Southern Spear", a déclaré jeudi 13 novembre M. Hegseth sur X, précisant qu'elle sera conduite par la Force opérationnelle interarmées Southern Spear, en coordination avec le Commandement Sud des États-Unis.

"Le président (Donald) Trump a ordonné d'agir, et le département de la Guerre met en œuvre", a-t-il affirmé, ajoutant que "cette mission protège notre patrie, élimine les narco-terroristes de notre hémisphère et nous défend contre les drogues qui tuent notre population".

"L'hémisphère occidental est le voisinage de l'Amérique, et nous le protégerons", a-t-il ajouté, sans fournir davantage de détails.

Plus tôt jeudi 13 novembre, le Pentagone a remplacé deux plaques commémoratives en bronze, posées depuis des décennies à deux de ses entrées à Arlington, en Virginie, par de nouveaux insignes portant l'inscription du département de la Guerre.

"Nous apprécions tout ce que représentait le département de la Défense", a déclaré le secrétaire à la Défense. "Mais une nouvelle ère du département de la Guerre commence, centrée sur la victoire militaire... en définissant clairement la mission et en envoyant les troupes pour réussir et gagner".

"Et bien sûr, l'objectif ultime est de dissuader les conflits dès le départ... d'instaurer la paix", a-t-il ajouté.

En janvier, le Commandement Sud avait déjà annoncé dans un communiqué une opération également nommée "Southern Spear" dans sa zone de responsabilité, couvrant l'ensemble des territoires situés au sud du Mexique, les eaux adjacentes à l'Amérique centrale et à l'Amérique du Sud, ainsi que la mer des Caraïbes.

On ignore encore comment la mission annoncée jeudi 13 novembre s'articule avec celle lancée plus tôt cette année.

Le renforcement militaire américain dans les Caraïbes a atteint son plus haut niveau depuis plus de trente ans, et le porte-avions USS Gerald R. Ford est actuellement déployé dans la région.

Xinhua/VNA/CVN