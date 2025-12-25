France

Cyberattaque contre La Poste : la situation s'améliore à la veille de Noël

La cyberattaque, revendiquée par des hackers prorusses, qui a touché La Poste à quelques jours de Noël, est toujours en cours mercredi 24 décembre, sous une forme " fluctuante " et a " perdu en intensité ", selon l'opérateur postal qui a pu distribuer 5,5 millions de colis depuis lundi 22 décembre.

"Le site internet laposte.fr particulièrement touché par l'attaque est de nouveau accessible bien que le suivi de colis reste encore dégradé", explique La Poste dans un point de situation daté de 16h00.

La distribution des colis et courriers "continue à se dérouler normalement", ajoute La Poste, qui a "distribué 5,5 millions de colis depuis lundi matin dont 2 millions pour la seule journée du 24 décembre".

Autre point d'amélioration, "l'activité de banque en ligne a repris normalement" tout comme le bon fonctionnement des centres d'appel.

L'attaque informatique est survenue lundi, au début de la première semaine des fêtes de fin d'année, période la plus dense pour La Poste. Sur les deux derniers mois de l'année, le groupe trie et distribue 180 millions de colis.

La Poste, qui a déposé plainte mardi 23 décembre, avait assuré lundi 22 décembre qu'aucune donnée sensible n'avait été volée, évoquant un incident de type "déni de service".

Ces attaques informatiques consistent à surcharger des sites web et des applications par des requêtes ciblées de telle sorte qu'ils ne soient plus accessibles.

Le parquet de Paris a confirmé mardi 23 décembre que le groupe de hackers prorusses NoName057(16), responsable de multiples attaques visant principalement l'Ukraine mais aussi ses alliés dont la France, avait revendiqué l'attaque.

Pour Baptiste Robert, chercheur en cybersécurité, il faut être prudent avec cette revendication "tardive" car il est "habituel de voir des revendications opportunistes" par des groupes cherchant la lumière médiatique.

