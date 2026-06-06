États‑Unis et Philippines renforcent leur coopération en catastrophes et cybersécurité

Les Forces armées philippines (AFP) et le Commandement indopacifique des États-Unis (USINDOPACOM) renforcent leur coopération en matière de réponse aux catastrophes et de cybersécurité par le biais d'une série d'exercices conjoints, alors que la région continue d'être confrontée à des catastrophes naturelles fréquentes et à des défis sécuritaires non traditionnels de plus en plus complexes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'exercice "Tempest 41-2026" a officiellement débuté le 5 juin dans le cadre du Programme d'équipe multinationale de renforcement de la planification (MPAT). Cet exercice vise à améliorer les capacités de coordination des opérations d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.

Le colonel Xerxes Trinidad, chef du Bureau des affaires publiques des AFP, a déclaré que l'exercice rassemble des représentants de 17 pays membres du MPAT, ainsi que des organisations humanitaires et des agences civiles. Les activités sont axées sur la planification de la réponse aux crises, l'amélioration de l'interopérabilité entre les forces participantes et le renforcement des mécanismes de coordination pour les catastrophes naturelles de grande ampleur et les situations d'urgence.

Créé en 2000, le MPAT a pour objectif de promouvoir la coopération militaire et la réponse aux crises dans la région Asie-Pacifique. Le programme compte actuellement 31 pays membres, dont les Philippines, les États-Unis, le Japon, la République de Corée, Singapour, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande.

Les AFP ont déclaré que leur participation à Tempest 41-2026 revêt une importance particulière, l'armée philippine constituant la principale force du pays pour les opérations de recherche et de sauvetage, de secours en cas de catastrophe et d'assistance humanitaire. Cet exercice soutient également l'approche globale du gouvernement philippin en matière de gestion et de réduction des risques de catastrophe.

Le colonel Trinidad a affirmé que cette activité témoigne de l'engagement des AFP à bâtir des partenariats durables et à renforcer la coopération régionale afin d'améliorer les capacités collectives de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence complexes.

Vers une expertise accrue en cyberdéfense

Outre la coopération en matière de secours en cas de catastrophe, les armées philippine et américaine développent également leur collaboration dans le domaine de la cybersécurité.

L'armée philippine a récemment achevé un exercice de trois semaines avec l'Armée américaine du Pacifique (USARPAC) dans le cadre de la phase 2 de l'exercice militaire Salaknib.

Le colonel Louie Dema-ala, porte-parole de l'armée philippine, a déclaré que le programme d'entraînement CyberEx FTA s'est déroulé du 12 au 29 mai à Taguig. Ce programme visait à renforcer les capacités de cyberdéfense, les enquêtes sur les incidents cybernétiques, l'analyse du trafic de données et les réponses aux cyberattaques simulées.

Selon les Forces armées philippines (AFP), ces activités d'entraînement ont permis d'améliorer l'expertise technique et la préparation cybernétique des unités participantes.

Le général de division Antonio Nafarrete, commandant de l'armée philippine, a indiqué que les forces armées accélèrent leurs efforts de modernisation de leurs capacités de cybersécurité par la mise à niveau de leurs systèmes et la formation de leur personnel, afin de répondre aux exigences croissantes du contexte sécuritaire actuel.

VNA/CVN