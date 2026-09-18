Félicitations à la nouvelle présidente d’Estonie

>> Le Premier ministre reçoit le chef de la diplomatie estonienne
>> Vietnam - Estonie : entretien entre les chefs de la diplomatie
>> Le Vietnam et l'Estonie cherchent à établir une base de coopération à long terme
|La nouvelle présidente d’Estonie, Ulle Madise.
|Photo: oiguskantsler/VNA/CVN
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé le 18 septembre, un message de félicitations à Ulle Madise qui vient d’être élue présidente de la République d'Estonie.
VNA/CVN