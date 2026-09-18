Félicitations à la nouvelle présidente d’Estonie

Le Vietnam adresse ses félicitations à la nouvelle présidente élue de l’Estonie, témoignant de l’attention accordée au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

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Photo: oiguskantsler/VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé le 18 septembre, un message de félicitations à Ulle Madise qui vient d’être élue présidente de la République d'Estonie.

VNA/CVN