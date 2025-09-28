Football

Espagne : l'Atlético Madrid terrasse le Real 5-2 avec un doublé d'Alvarez

Porté par un doublé de son buteur argentin Julian Alvarez, l'Atlético Madrid a infligé samedi 27 septembre sa première défaite de la saison au Real de Xabi Alonso (5-2) au terme d'un derby spectaculaire, et s'est relancé dans la course au titre en Liga.

Ce Real n'est plus invincible. Après sept victoires en sept rencontres toutes compétitions confondues, le géant espagnol a sombré sur la pelouse du Metropolitano, assommé par un doublé de l'Argentin Julian Alvarez (52e, 64e) et un cinquième but d'Antoine Griezmann au bout du temps additionnel (90e+4).

Toujours leader, le Real Madrid (1er, 18 points) voit revenir son rival et adversaire du jour (4e, 12 points) à six longueurs et offre la possibilité au Barça (2e, 16 points), champion en titre, de reprendre la tête du championnat en cas de succès dimanche (18h30) face à la Real Sociedad.

"Nous n'avons pas bien joué ni collectivement ni en termes de pression, nous n'avons pas été au niveau où nous devions être", a estimé Xabi Alonso, qui a déploré "le manque d'intensité" de son équipe en conférence de presse.

"Peut-être que c'est un mal pour un bien pour l'avenir. (...) Le plus important désormais c'est la manière dont nous allons réagir", a-t-il poursuivi.

Le Real étouffé

Dans un stade plein à craquer samedi après-midi, ses joueurs ont d'abord été asphyxiés, incapables de sortir sereinement du pressing rojiblanco et battus dans l'impact physique par des Colchoneros plus agressifs.

Dès la troisième minute de jeu, le retour salvateur du défenseur brésilien Eder Militao a empêché le Norvégien Alexander Sorloth, titulaire à la place d'Antoine Griezmann, d'ouvrir le score (3e).

Profitant des espaces laissés par l'arrière-garde madrilène, Sorloth, systématiquement recherché par ses coéquipiers, a ensuite sollicité une première fois le gardien belge Thibaut Courtois de la tête (11e), sans danger.

C'est sur un coup franc mal repoussé par la défense madrilène que le Franco-espagnol Robin Le Normand a ouvert le score de la tête en s'imposant dans les airs devant Aurélien Tchouaméni (14e, 1-0), récompensant la bonne entame de match des siens.

Kylian Mbappé, transparent depuis le début de la rencontre, a relancé son équipe sur un joli une-deux avec Arda Güler (25e, 1-1) - son 12e but de la saison toutes compétitions confondues, en dix rencontres disputées en club et en sélection.

Le capitaine des Bleus, attentif après un ballon mal négocié par Le Normand, a également été à l'origine du deuxième but madrilène inscrit par Güler, après un débordement de Vinicius Junior (36e, 2-1) sur le côté gauche.

Alvarez pique deux fois

Mais les hommes de Xabi Alonso n'ont conservé cet avantage que pendant une dizaine de minutes, le temps pour l'Argentin Julian Alvarez de trouver le poteau de Courtois (39e) et le défenseur français Clément Lenglet de marquer un but de la main, logiquement refusé (43e).

Sur un centre du capitaine rojiblanco Koke, le colosse scandinave Alexander Sorloth s'est imposé dans son duel avec le jeune Dean Huijsen pour égaliser juste avant la mi-temps (45e+3, 2-2).

Toujours aussi agressifs, les Colchoneros ne se sont pas contentés du nul et sont allés chercher un troisième but sur un pénalty accordé à Nico Gonzalez pour un pied très haut de Güler dans la surface, et transformé sans trembler par Julian Alvarez (52e, 3-2).

Surnommé "l'araignée" pour sa célébration rendant hommage à Spiderman, l'ex-joueur de Manchester City a piqué une deuxième fois sur un coup franc du droit et fait rugir le public du Metropolitano (64e, 4-2), qui a sombré dans l'euphorie après le coup de grâce porté par Antoine Griezmann au bout du temps additionnel (90e+4, 5-2).

