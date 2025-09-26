Espagne

Le FC Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Mené 1-0 à la mi-temps, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a renversé le promu Oviedo (3-1) jeudi lors de la sixième journée de Liga, grâce à l'inévitable Robert Lewandowski et à son capitaine Ronald Araujo.

Photo : Reuters/VNA/CVN

L'attaquant polonais, à peine entré en jeu (70e, 2-1) et le défenseur uruguayen (89e, 3-1), tous deux buteurs de la tête, ont arraché une victoire dans la douleur pour le Barça (2e, 16 points), qui reste au contact de son éternel rival, le Real Madrid (1er, 18 points), leader toujours invaincu.

Valeureux jusqu'au bout, les joueurs d'Oviedo (18e, 3 points), petit club asturien de retour en Liga pour la première fois depuis 24 ans, ont longtemps tenu tête au géant catalan, et avaient même ouvert le score en première mi-temps en profitant d'une sortie ratée du gardien barcelonais Joan Garcia (33e, 1-0).

Malgré les tentatives de l'Anglais Marcus Rashford, qui a poussé le gardien adverse Aaron Escandell à deux énormes parades (10e, 23e), et une frappe du Brésilien Raphinha sur le poteau qui aurait pu profiter à Araujo (32e), la défense asturienne, emmenée par l'ancien marseillais Eric Bailly, a tenu bon jusqu'en début de deuxième mi-temps.

Elle s'est ensuite logiquement effondrée face aux champions en titre après l'égalisation opportuniste du défenseur espagnol Eric Garcia (56e, 1-1), comme face au Real plus tôt dans la saison (3-0).

Le promu pourra néanmoins sortir la tête haute, car il a mis l'équipe d'Hansi Flick en difficulté en ciblant les failles barcelonaises, la profondeur et le jeu aérien, en s'appuyant notamment sur le colosse vénézuélien Salomon Rondon et la vista de l'ex-magicien d'Arsenal Santi Cazorla, 40 ans.

Les Blaugranas, qui espèrent les retours de Lamine Yamal et Alejandro Baldé pour la réception de la Real Sociedad dimanche (18h30) en vue du choc face au PSG en Ligue des champions mercredi 24 septembre, vont tenter ce week-end de profiter d'un éventuel faux-pas du Real dans le derby de Madrid face à l'Atlético samedi (16h15) pour prendre la tête du championnat.

AFP/VNA/CVN