Équipe de France : Mateta, renfort offensif surprise

Pour pallier les nombreuses absences en attaque, Didier Deschamps a appelé pour la première fois le buteur de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta (28 ans), seule surprise de la liste de l'équipe de France dévoilée jeudi pour les matches contre l'Azerbaïdjan et l'Islande.

Photo : AFP/VNA/CVN

Privé d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Marcus Thuram, le sélectionneur a complété son groupe avec un vice-champion olympique qui va découvrir les Bleus sur le tard.

Seul Kingsley Coman (29 ans) est plus âgé que lui en attaque pour les deux matches de qualifications au Mondial-2026, le 10 octobre au Parc des Princes contre les Azéris et le 13 octobre à Reykjavik contre les Islandais.

Deschamps a aussi rappelé Christopher Nkunku pour la première fois depuis novembre 2024, mais n'a pas retenu Florian Thauvin, dont la rumeur du retour avait couru, six ans après sa dernière apparition.

"Sa dernière sélection, c'était en 2019. (Flotov) est évidemment toujours sélectionnable", a expliqué le coach qui a plutôt choisi pour l'heure "d'ouvrir la porte à des joueurs plus jeunes" et préfère "dans la mesure du possible leur laisser plus de temps".

Comme "il y a beaucoup de joueurs absents dans la ligne offensive", Deschamps a plutôt misé sur Mateta, fer de lance de la meilleure période de toute l'histoire de Crystal Palace, fondé en 1961 : une victoire en Cup et une première participation européenne.

Profil de buteur

Les Aigles sont actuellement troisièmes de Premier League depuis une victoire contre Liverpool (2-1) où Mateta a vraiment mené la vie dure à son nouveau partenaire en Bleu Ibrahima Konaté.

Dans le programme du match, le président Steve Parish a écrit que l'ancien de la Berrichonne de Châteauroux "incarne" les valeurs de l'équipe et l'a qualifié de joueur "formidable, tenace, motivé".

Deschamps a pris Mateta pour "son profil, sa capacité à marquer des buts". Sa présence est aussi liée "à l'absence pour blessure de Marcus" Thuram.

Le technicien a aussi insisté, après la polémique du mois dernier sur les blessures de Dembélé et Doué, sur le fait que l'équipe de France travaille "de manière consciencieuse, professionnelle" et qu'"il n'y a pas de risque zéro pour les joueurs".

Face à l'avalanche de blessés en attaque, Deschamps a donc aussi rappelé Nkunku (14 sélections, 1 but), bien qu'il sorte d'une saison difficile à Chelsea. Il n'a pas encore beaucoup joué avec son nouveau club, l'AC Milan, mais a déjà marqué un but superbe contre Lecce.

"C'est un joueur qui a l'habitude de venir avec nous et qui connaît le groupe, a expliqué Deschamps. Même si c'est une période moins positive pour lui, je compte sur lui parce que je suis convaincu du potentiel de ce joueur."

Retour de Saliba

"C'est important pour moi que les joueurs sentent que j'ai confiance en eux", a ajouté Deschamps en parlant de Nkunku mais aussi d'Eduardo Camavinga, dont le début de saison a aussi été perturbé par les blessures.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il remplace dans la liste son partenaire merengue Aurélien Tchouameni, suspendu pour ces deux matches après son rouge contre l'Islande.

"Cama n'est pas dans sa période la plus heureuse avec le Real Madrid, mais c'est un joueur qui est là depuis 2020", a ajouté l'entraîneur.

Il n'y a qu'un seul changement en défense par rapport aux victoires contre l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1), avec le retour de blessure de William Saliba, absent en juin et en septembre. Deschamps n'a pas rappelé Benjamin Pavard, qui avait remplacé dans la liste le défenseur central d'Arsenal le mois dernier.

Si les Bleus sont bien partis pour se qualifier avec deux victoires initiales, leur patron a rappelé qu'"avant de penser être aux Etats-Unis (et au Mexique et au Canada), après ce qu'on a bien fait au mois de septembre, il faut faire la même chose pour nous rapprocher encore plus de notre objectif".

Et si les Bleus ont perdu des joueurs en attaque, leur capitaine Kylian Mbappé "a des jambes de feu, a conclu Deschamps, il est en confiance et dégage beaucoup de puissance et de vitesse".

AFP/VNA/CVN