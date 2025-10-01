Ligue des champions : Liverpool chute face à Galatasaray

Après un premier revers en championnat d'Angleterre, Liverpool a de nouveau chuté mardi 30 septembre, cette fois en Ligue des champions où les Reds se sont inclinés sur la pelouse de Galatasaray (1-0) mardi soir à Istanbul.

>> C1 : Liverpool souffle l'Atlético dans une affiche magique

>> Angleterre : le derby pour Liverpool, le soulagement pour Manchester et Amorim

>> Foot : Arsenal et Manchester City se neutralisent, bonne affaire pour Liverpool

Photo : AFP/VNA/CVN

Sous une pluie de sifflets, les Reds ont subi - comme en 2002 et 2006 - la loi des locaux. Alors qu'ils avaient lancé l'exercice 2025-2026 par un bilan immaculé de sept victoires en sept matches, les champions d'Angleterre ont essuyé leur deuxième défaite de rang, après s'être incliné samedi face à Crystal Palace (2-1).

Ils ont aussi perdu leur gardien de but, Alisson Becker, remplacé en début de seconde mi-temps, et leur nouvel attaquant, le Français Hugo Ekitike, touché à la cuisse droite à la 66e minute.

Malgré de nombreuses occasions (14e, 32e, 33e, 49e, 63e), et un coup franc mal négocié (24e), les hommes d'Arne Slot sont restés muets, ne cadrant que trois de leurs 16 tirs.

Les joueurs d'Okan Buruk, avides d'effacer leur déroute à Francfort (5-1) en entame de leur campagne européenne, ont ouvert le score sur un penalty (17e, 1-0) consécutif à une faute de Szoboszlai sur Yilmaz et transformé par l'attaquant nigérian Victor Osimhen.

Les Turcs ont ensuite continué à pousser pour tenter de doubler la mise, offrant un nouveau frisson au Rams Park sur une contre-attaque d'Osimhen (54e), stoppée par Alisson. Le gardien brésilien de 32 ans a alors levé le bras pour signaler une blessure et a été remplacé par le Géorgien Giorgi Mamardachvili.

Sous pression des Anglais dans le dernier quart d'heure, les Turc ont enchaîné les fautes, sans toutefois plier.

Après un début de saison en trompe l’œil, où les victoires des Reds se sont dessinées le plus souvent sur des buts tardifs et/ou des coups d'éclat individuels, le leader du championnat anglais n'est pas parvenu à renverser le scénario du match, malgré les entrées en cours de jeu (62e) de Mohamed Salah et d'Alexander Isak, recrue phare arrivée cet été pour 144 millions d'euros.

Ekitike excepté, les nouveaux arrivés n'ont pas encore apporté de plus-value au club de la Mersey, à commencer par Florian Wirtz, acheté à prix d'or au Bayern Leverkusen, et resté encore discret mardi.

Photo : AFP/VNA/CVN

Liverpool tentera de se relancer dans l'antre de l'Eintracht Francfort, le 22 octobre, pour le compte de la troisième journée de Ligue des champions.

Galatasaray signe de son côté sa première victoire à domicile en Ligue des champions après une série de huit matches sans succès.

AFP/VNA/CVN