Espagne : le Barça reprend la tête, retour providentiel de Lamine Yamal avant le PSG

À trois jours du choc face au PSG en Ligue des champions, le FC Barcelone a renversé la Real Sociedad dimanche 28 septembre (2-1) lors de la 7 e journée de Liga et profité de la première défaite du Real Madrid la veille face à l'Atlético (5-2) pour reprendre la première place.

>> Espagne : le FC Barcelone enchaîne, l'Atlético Madrid s'enlise

>> Espagne : Alvarez renverse le Rayo Vallecano et évite la crise à l'Atlético Madrid

>> Espagne : l'Atlético Madrid terrasse le Real 5-2 avec un doublé d'Alvarez

Photo : AFP/VNA/CVN

Il n'a eu besoin que de deux ballons pour faire la différence : à peine entré en jeu, le prodige barcelonais Lamine Yamal, de retour à la compétition après quatre rencontres manquées pour des douleurs au pubis, a déposé un centre parfait sur la tête de son compère favori, Robert Lewandowski (59e, 2-1), pour propulser le Barça en tête du championnat (1er, 19 points).

"Sa simple présence sur le terrain est une menace, ça se voit directement lorsqu'il prend le ballon, même lorsqu'on met des joueurs frais pour défendre contre lui. Je pense qu'il démontre jour après jour qu'il est le meilleur joueur du monde. C'est un bonheur de le voir jouer", l'a encensé l'entraîneur adverse Sergio Francisco Ramos.

"Je suis très heureux qu'il soit de retour sur le terrain parce que nous allons avoir besoin de lui", a salué pour sa part son coéquipier Jules Koundé au micro de Movistar.

Deuxième du classement du Ballon d'Or lundi derrière 22 septembre Ousmane Dembélé, l'ailier de 18 ans, qui est venu présenter son deuxième trophée Kopa d'affilée à son public, a cru creuser l'écart quelques minutes après sa passe décisive, mais il était légèrement hors-jeu (74e).

Le Barça, surpris en première période sur la seule occasion basque conclue par l'ex-madrilène Alvaro Odriozola (31e, 1-0), s'était relancé juste avant la pause grâce à un coup de tête de l'inusable Koundé sur corner (44e, 1-1).

Préservée par son gardien espagnol Alex Remiro, auteur de plusieurs parades décisives (10e, 39e, 42e, 70e, 71e), la Real Sociedad a cependant bien failli profiter d'une perte de balle du latéral français pour décrocher le point du nul en fin de match, mais le Japonais Takefusa Kubo a trouvé la barre (84e).

Sur l'action suivante, Lewandowski a lui aussi fait trembler la transversale (85e), sans que le ballon rentre entièrement.

Pas épargnés par les blessures, les hommes d'Hansi Flick, encore une fois renversants comme à Oviedo jeudi (3-1) ou à Levante fin août (3-2), dormiront leaders ce dimanche, avec une petite longueur d'avance sur le Real (2e, 18 points).

La formation basque reste, elle, enlisée en bas de classement (17e, 5 points), loin de ses ambitions européennes, avec une seule victoire en sept matches.

Valence-Oviedo menacé par la pluie

Dans les autres rencontres de l'après-midi, le promu Elche a confirmé son très bon début de saison en dominant 2 buts à 1 le Celta Vigo (16e, 5 points), pour s'emparer de la quatrième place (13 pts), qualificative pour la Ligue des champions.

Photo : AFP/VNA/CVN

Vainqueur sur le fil (1-0) sur la pelouse du Rayo Vallecano (15e, 5 points), le Séville FC (9e, 10 points) s'est rapproché des places européennes, grâce au Nigérian Akor Adams.

Dans la soirée, le Betis Séville (6e, 12 points), porté par le Colombien Cucho Hernandez, buteur et passeur décisif, a surclassé (2-0) Osasuna (13e, 7 points) et fait un bon de quatre places au classement.

Programmé lundi soir, le match Valence-Oviedo est menacé par de fortes pluies ayant poussé l'agence météorologique espagnole à placer la région de Valence en alerte rouge, onze mois après les inondations historiques qui avaient fait 235 morts dans l'est du pays.

AFP/VNA/CVN







