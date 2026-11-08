Espagne : le Real Madrid revient à hauteur du Barça, pluie d'hommages à Jesus de Miguel

Trop fort pour Valence samedi 7 novembre (3-0), le Real Madrid est revenu provisoirement à hauteur de son grand rival, le FC Barcelone, en tête de la Liga, dans une journée marquée par des hommages à l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel, décédé mardi 3 novembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré l'émotion, le Real maintient le rythme. Le géant espagnol (2e, 30 points) a décroché une huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues pour revenir à égalité avec le Barça (1er), qui défie dimanche l'Atlético (3e, 28 points), grâce à une demi-volée rasante du capitaine madrilène Federico Valverde (28e, 1-0) et une reprise du droit du jeune Turc Arda Güler (36e, 2-0), passeur décisif en deuxième période pour Kylian Mbappé (76e, 3-0).

Toujours coincé dans la zone de relégation, Valence (19e) a terminé la partie à dix après un carton rouge logique reçu par son capitaine Jose Gaya, pour un tacle trop engagé sur l'attaquant français (79e).

Comme toutes les autres rencontres de première et deuxième division masculine et féminine, le match a été interrompu à la neuvième minute pour rendre hommage au buteur de Tenerife Jesus de Miguel, décédé mardi après un choc violent avec le gardien d'Andorre Jesus Owono.

Une vidéo retraçant le parcours de l'attaquant espagnol, en deuxième et troisième division, a été diffusée sur les écrans du stade de Mestalla sous les applaudissements des supporters et des joueurs des deux équipes, entrés sur la pelouse avec des t-shirts floqués "De Miguel, 9, toujours dans nos mémoires".

Émotion à Tenerife

Aux Canaries, le CD Tenerife, en plein deuil, a fait des adieux déchirants à celui que les supporters surnomment "Demi", lors d'une cérémonie au stade Heliodoro Rodriguez Lopez (Santa Cruz de Tenerife).

Emu aux larmes, le capitaine du club Enric Gallego a salué la mémoire de son ex-coéquipier, dont il a encensé les qualités humaines.

"Demi, tu seras toujours l'un des nôtres. Nous avons tous du mal à croire que tu ne sois plus là parmi nous. Que nous ne te verrons plus entrer dans le vestiaire, partager un entraînement, ou préparer un match, ni entendre ta voix", a-t-il regretté.

"Parler de toi au passé, c'est profondément injuste. (...) Tu étais sensible, discret, naturel, proche. Ton esprit de camaraderie, ton humilité, ta bonté et surtout ta joie de vivre, sont des choses dont nous nous souviendrons toute notre vie", a-t-il promis.

Rayco Garcia, actionnaire majoritaire du club, a lui annoncé qu’il "parrainerait" la fille du joueur "jusqu'à ses 18 ans" pour s'assurer qu'elle "ne manque jamais de rien". Une cagnotte en ligne, lancée par un ancien coéquipier de De Miguel, a déjà récolté plus de 120.000 euros pour soutenir sa famille.

Dans les autres rencontres de la journée, Osasuna (16e, 12 points) a arraché le nul (1-1) contre son voisin basque, l'Athletic Bilbao (7e, 16 points) et le Racing Santander (9e, 14 points) a remporté (2-1) le duel entre promus face à la lanterne rouge, Malaga (20e, 5 points). L'Espanyol Barcelone (13e, 12 points) a lui été tenu en échec (0-0) sur sa pelouse par le Deportivo La Corogne (8e, 15 points).

AFP/VNA/CVN