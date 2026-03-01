Espagne : Lamine Yamal fait le show, le Barça creuse l'écart

Porté par un superbe triplé de son prodige Lamine Yamal, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a conforté sa première place samedi 28 février en remportant le choc face à Villarreal (4-1) au Camp Nou, repoussant provisoirement le Real Madrid à quatre points.

Photo : AFP/VNA/CVN

Intenable sur son côté droit, Yamal a assuré le spectacle et mené le Barça (1er, 64 points) vers une treizième victoire en 13 matches à domicile en Liga, qui permet au géant catalan de remettre la pression sur son éternel rival madrilène (2e, 60 points), opposé lundi 2 mars (21h00) à son voisin Getafe (13e, 29 points).

Auteur de son premier triplé à 18 ans et 230 jours, soit un an plus tôt que l'idole barcelonaise Lionel Messi, l'ailier espagnol bat ainsi un nouveau record de précocité, devenant le plus jeune joueur à inscrire un triplé en Liga au XXIe siècle, selon le statisticien Opta.

"Heureux à nouveau"

Ovationné à sa sortie, Lamine Yamal, diminué par des douleurs au pubis en début de saison, a confirmé son retour en forme au meilleur des moments, alors que le Barça joue une partie de sa saison ces prochains jours, avec une mission "remontada" dès mardi 3 mars contre l'Atlético Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi, suivie par deux déplacements à Bilbao puis à Newcastle, en huitième de finale de C1.

"Je ne me sentais pas bien, je n'arrivais pas à être moi-même sur le terrain. J'avais mal à cause de cette pubalgie, je n'étais pas heureux lorsque je jouais et je crois que cela se voyait", a réagi le jeune gaucher au micro de Movistar+.

"Depuis une semaine, je me sens beaucoup mieux. J'ai retrouvé une bonne influence dans le jeu, ce que je ne parvenais pas à avoir depuis un moment. Et je suis heureux à nouveau", a-t-il ajouté.

Alvarez délivre l'Atlético

Plus tard dans la soirée, l'Atlético Madrid, bousculé chez la lanterne rouge Oviedo, a évité un nouveau faux-pas à l'extérieur en s'imposant au bout du temps additionnel (1-0) grâce à l'attaquant argentin Julian Alvarez.

Entré en jeu en seconde période, Alvarez a délivré les siens du pied gauche au bout de l'ennui sur le seul tir cadré des Colchoneros (90e+4), mettant ainsi fin à près de trois mois de disette en championnat.

Ce premier but du champion du monde argentin depuis novembre dernier permet à l'Atlético, distancé dans la course au titre, de remonter sur le podium à la différence de buts (3e, 51 points), en doublant Villarreal (4e), battu plus tôt par le Barça (4-1).

Dans l'après-midi, l'Athletic Bilbao (8e, 35 points), toujours privé de sa star Nico Williams, au repos pour soigner la même blessure que Yamal, son coéquipier et ami en sélection, avait dû se contenter d'un match nul (1-1) sur la pelouse du Rayo Vallecano (14e, 27 points).

Une reprise de volée de l'ancien parisien Carlos Soler a ensuite suffi à la Real Sociedad (7e, 35 points) pour dominer (1-0) Majorque (18e, 24 points) et revenir provisoirement à deux longueurs du Celta Vigo (6e, 37 points) dans la course à l'Europe.

AFP/VNA/CVN