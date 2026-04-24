L'épidémie de rougeole s'intensifie dans les Amériques

L'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) a mis en garde jeudi 23 avril contre l'intensification de l'épidémie de rougeole sur le continent américain, notamment à l'approche de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra en juin aux États-Unis, Mexique et Canada.

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Photo : Getty Images/VNA/CVN

Les cas de rougeole enregistrés sur le continent sont en nette hausse depuis 2025, principalement dans les pays d'Amérique du Nord qui avaient jadis éliminé cette maladie hautement contagieuse et mortelle.

L'an passé, plus de 14.700 cas confirmés de rougeole ont été signalés à travers 13 pays des Amériques et provoqué des dizaines de morts, soit "environ 32 fois" le niveau de cas enregistrés en 2024, a rappelé le directeur de PAHO, Jarbas Barbosa, lors d'une conférence de presse.

Et "cette tendance se poursuit en 2026 et s'accélère", avec désormais "plus de 15.300 cas" au compteur, principalement au Mexique, Guatemala, aux États-Unis et au Canada, a-t-il alerté.

"La réapparition de la rougeole dans les Amériques constitue un revers important, mais qui peut être entièrement surmonté" via la vaccination, a-t-il encore dit.

La rougeole provoque de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées, et dans certains cas des complications plus graves, comme une pneumonie et une inflammation du cerveau pouvant occasionner des graves séquelles et la mort.

Si les vaccins contre la rougeole sont très efficaces et avaient permis, il y a des dizaines d'années, à ces pays d'éradiquer cette maladie, la hausse du vaccino-scepticisme ainsi que des difficultés d'accès aux vaccins dans certains pays, ont fourni le terrain favorable à ce retour à la hausse des contaminations.

Tournoi hors norme

"Les gens ont oublié. Parce qu'ils ne voient plus d'épidémies massives et beaucoup d'enfants mourir autour d'eux, ils se demandent pourquoi se vacciner, mais la rougeole n'a jamais été éradiquée (mondialement) comme la variole, et dès que ce virus trouve une personne vulnérable, il l'attaque et est sans pitié", insiste Daniel Salas, chargé des programmes de vaccinations pour l'organisation auprès de l'AFP.

Dans ce contexte, et à l'approche du Mondial 2026 qui se tiendra aux États-Unis, Mexique et au Canada où le virus circule, le médecin appelle les touristes à s'assurer qu'ils sont bien vaccinés et à prendre de nombreuses précautions en cas de doute sur une contamination.

Près de sept millions de visiteurs sont attendus dans les 16 villes-hôtes de la compétition hors norme, avec pour la première fois un tournoi à 48 équipes et 104 matches disputés. Outre les stades, chaque ville organisera des "fan festival" où se retrouveront des milliers de supporters pour regarder les matches sur des écrans géants.

"La rougeole est une maladie qui se transmet par voie aérienne et qui se propage très facilement. Le virus peut même rester en suspension dans l'air jusqu'à deux heures après qu'une personne infectée a quitté la pièce", rappelle-t-il.

Sollicité par l'AFP, le ministère de la Santé américain, aujourd'hui dirigé par une figure anti-vaccin et dont la gestion de l'épidémie de rougeole a été vivement critiquée, a dit être "en coordination avec ses partenaires fédéraux" et travailler "en étroite collaboration avec la FIFA et les acteurs locaux afin de garantir la santé et la sécurité des Américains et des visiteurs étrangers pendant la Coupe du monde".

AFP/VNA/CVN