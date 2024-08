Une centaine de Palestiniens tués dans une frappe israélienne contre une école de Gaza

Environ 100 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans une frappe israélienne menée contre une école de la bande de Gaza accueillant des déplacés, rapporte samedi 10 août l'agence de presse officielle palestinienne.

>> Gaza : le bilan s'alourdit à 38.983 morts palestiniens

>> Le bilan des bombardements israéliens dans le centre de Gaza s'élève à 30 morts

>> Gaza : 63% des bâtiments ont été endommagés, selon l'ONU

Photo : AFP/VNA/CVN

Des sources médicales et sécuritaires palestiniennes ont déclaré à Xinhua que les victimes tuées comprenaient des femmes et des enfants et que les corps avaient été transférées à l'hôpital Al-Ahli à Gaza.

Les avions de guerre israéliens ont pris pour cible l'école Al-Tabi'in dans le quartier Al-Daraj, au centre-ville de Gaza, alors que les personnes déplacées dans l'école accomplissaient la prière de Fajr.

Des témoins oculaires locaux ont déclaré à Xinhua qu'en raison du manque de ressources telles que les ambulances et les équipements de défense civile dans la ville, les victimes avaient été transportées à l'hôpital par des voitures privées et des charrettes tirées par des animaux.

Le service de presse du Hamas à Gaza a déclaré dans un communiqué de presse que l'armée israélienne "a directement bombardé des personnes déplacées alors qu'elles accomplissaient la prière de Fajr et c'est ce qui a fait augmenter rapidement le nombre de morts".

Un "génocide"

"Le bombardement israélien d'une école (abritant) des personnes déplacées s'inscrit clairement dans le cadre du crime de génocide et de nettoyage ethnique contre notre peuple palestinien", a-t-il accusé.

Dans la foulée de cette attaque meurtrière, la rapporteure spéciale de l'ONU a accusé Israël de "génocide des Palestiniens". "Israël commet un génocide des Palestiniens, un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois, une zone de sécurité à la fois", après plus de dix mois de guerre dans la bande de Gaza, a déclaré Francesca Albanese sur le réseau social X.

Le Qatar a demandé une "enquête internationale urgente", indique un communiqué.

De son côté, le mouvement islamiste Hamas a dénoncé "une dangereuse escalade" dans la guerre menée par l’armée israélienne dans le territoire palestinien. Cette frappe menée à l’aube "a visé une école bondée, où se trouvaient des personnes déplacées, pendant la prière du matin", a-t-il ajouté.

L’armée israélienne a indiqué de son côté avoir "frappé avec précision" un centre de commandement et de contrôle du Hamas situé dans l'école Al-Tabi'in, à côté d'une mosquée.

Le centre servait de repaire aux "terroristes" et aux commandants du Hamas, à partir duquel diverses attaques étaient planifiées et avancées contre les troupes des Forces de défense israéliennes (FDI) et Israël, ont déclaré les FDI, ajoutant qu'avant la frappe, "de nombreuses mesures avaient été prises pour atténuer le risque de blesser des civils".

Le nombre de Palestiniens tués par les attaques israéliennes sur la bande de Gaza depuis le début de l'actuel conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023 s'élève à 39.699, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza dans un communiqué publié jeudi.

Xinhhua - AFP - VNA/CVN