Le chef du Parti rencontre les ambassadeurs vietnamiens à l’étranger

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a tenu, le 25 janvier, à Hanoï, une séance de travail avec les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger, venus participer au XIV e Congrès national du Parti.

La réunion s’est déroulée en présence du Premier ministre Pham Minh Chính, ainsi que de Pham Gia Tuc, chef du Bureau du Comité central du Parti, et de Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères.

À cette occasion, les ambassadeurs et chefs de missions ont exprimé leur satisfaction de pouvoir assister au XIVᵉ Congrès et adressé leurs félicitations au secrétaire général Tô Lâm, élu à l’unanimité par le Comité central pour le XIVᵉ mandat. Ils ont également fait état de l’enthousiasme et de la confiance de la communauté vietnamienne à l’étranger suite au succès du Congrès. Selon eux, les orientations et décisions adoptées ouvrent une nouvelle phase de développement, stimuleront le progrès socio-économique global et renforceront le prestige international du Vietnam.

De nombreux pays ont salué ce Congrès comme porteur d’une vision stratégique à long terme, marqué par des percées en matière de pensée, de méthodes d’action et par une forte orientation vers des résultats concrets assortis d’échéances claires.

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le succès du Congrès dans l’élaboration d’orientations claires. Le Parti a défini une vision de développement à cent ans, fondée sur une pensée novatrice, une action résolue et le principe de placer le peuple au cœur du développement, dans une dynamique d’équilibre entre stabilité et croissance.

Il a mis en avant l’unité du Parti dans le travail du personnel, visant à constituer un contingent de cadres compétents et intègres, capable d’assumer les responsabilités de la nouvelle période.

Le Premier ministre a également relevé l’intérêt et les félicitations de la communauté internationale, témoignant du renforcement continu de la position du Vietnam sur la scène mondiale.

Il a demandé au ministère des Affaires étrangères de poursuivre la mise en œuvre effective des engagements internationaux et d’élaborer rapidement un programme d’action concret pour appliquer la Résolution du XIVᵉ Congrès, tout en renforçant la capacité d’analyse et de conseil au Parti et à l’État.

Pour sa part, le secrétaire général Tô Lâm a salué les contributions actives des missions diplomatiques à la préparation des documents du Congrès ainsi qu’aux activités d’information et de communication à l’étranger. Il a présenté les grandes orientations et les principaux points nouveaux de la Résolution du XIVᵉ Congrès, notamment en matière d’affaires étrangères et d’intégration internationale.

Le Congrès a défini des orientations stratégiques majeures : aux côtés de la défense et de la sécurité, le renforcement des affaires étrangères et de l’intégration internationale constitue une mission essentielle et permanente ; l’autonomie stratégique et l’autonomie nationale en sont le fondement, permettant une intégration approfondie sans dépendance et une coopération internationale accrue tout en préservant l’indépendance, la souveraineté et les intérêts nationaux.

Les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques vietnamiennes à l’étranger sont appelés à jouer un rôle pionnier dans l’anticipation des évolutions, à conseiller activement pour prévenir les défis à un stade précoce et saisir efficacement les opportunités de coopération substantielle.

Il a insisté sur la priorité à accorder à la diplomatie économique et à la diplomatie scientifique et technologique, notamment en matière d’ouverture des marchés, de transfert de technologies, d’innovation et de transformation numérique, au service direct du développement socio-économique. Les activités diplomatiques doivent être évaluées en fonction de leur efficacité et de la satisfaction des citoyens et des entreprises.

Le secrétaire général a souligné la nécessité de renforcer le "soft power" du Vietnam, de promouvoir l’image du pays et de son peuple, de consolider le travail en direction des communautés vietnamiennes à l’étranger et de mobiliser les ressources intellectuelles et scientifiques de la diaspora.

Il a affirmé que le Vietnam entend non seulement bénéficier de la coopération internationale, mais aussi contribuer activement et de manière responsable aux efforts mondiaux, notamment dans les domaines du développement durable, de la sécurité non traditionnelle et du maintien de la paix.

Au nom du secteur diplomatique, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a remercié le secrétaire général et le Premier ministre pour leurs orientations stratégiques, affirmant l’engagement de la diplomatie vietnamienne à mettre en œuvre efficacement la ligne extérieure du XIVe Congrès et à traduire rapidement la Résolution en actions concrètes.

