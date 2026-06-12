Températures records en Antarctique à l'orée de l'hiver austral

La péninsule Antarctique a connu début juin des températures record, jusqu'à 20 degrés au-dessus des normales de saison à l'orée de l'hiver austral, avec des fontes de glace et des pluies atypiques, selon météorologues et climatologues.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Un record local pour juin, 15,40C, a été relevé entre le 5 et le 6 juin à Esperanza, base scientifique argentine sur la péninsule de la Trinité, à l'extrémité nord de la péninsule antarctique, face à la pointe sud du continent américain, a indiqué Jose Luis Stella, météorologue spécialiste du climat au Service météo national argentin.

Le précédent record pour un mois de juin à Esperanza était de 13,30C en 1998, souligne-t-il. Et la moyenne des maximales en juin s'y établit à -6,20C. Même si l'ensemble de l'Argentine "a connu un début de mois de juin anormalement chaud", la péninsule antarctique a enregistré des valeurs "jusqu'à 200C au-dessus de la normale", résume-t-il. "Des records ont été battus, des températures très inhabituelles pour la saison".

Aux mêmes dates, la base Marambio, autre station argentine en Antarctique, a enregistré 11,80C, et la base San Martin 9,40C, alors que, pour la saison, les moyennes y sont respectivement de -10,70C et -5,60C. À Esperanza, "les maximales quotidiennes sont restées au-dessus de 00C de façon ininterrompue durant les 21 derniers jours", a précisé Raul Cordero, climatologue de l'université de Groningue.

En conséquence, "de vastes zones à l'extrême nord du continent blanc sont dépourvues de neige".

Selon lui, "l'événement n'est pas isolé, mais confirme une tendance", et à moins de "stopper le réchauffement climatique, ce type d'événements continuera de se produire avec une fréquence de plus en plus élevée".

Le climatologue polaire Thomas Caton Harrison, du British Antarctic Survey, considère qu'"il existe des indices fiables que le changement climatique exerce une influence, mais l'effet est complexe dans cette région".

Aussi, "étant donné que l'Antarctique connaît de fortes fluctuations de température, il faut recueillir une grande quantité de données sur de nombreuses années pour avoir une compréhension globale", a-t-il tempéré. "Et des répercussions sur les écosystèmes polaires, comme les colonies de manchots", souligne M. Caton Harrison, "un défi pour (les) collègues qui travaillent dans les bases antarctiques" : "Il est tombé beaucoup de pluie, entraînant du ruissellement et la formation de glace; ils s'attendraient à voir de la neige à cette époque de l'année''.

APS/VNA/CVN