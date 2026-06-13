Le Venezuela annonce la mort d'un chef de gang lors d'une opération conjointe avec les États-Unis

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|Cette capture d’écran tirée d’une vidéo publiée par le président américain Donald Trump sur son compte Truth Social le 12 juin 2026 montre ce qu'il présente comme une frappe meurtrière contre le chef du Tren de Aragua.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Cette opération s'est déroulée dans l'État de Bolivar, une région considérée comme un couloir pour les activités illicites liées aux réseaux criminels. Le gouvernement a précisé qu'il avait visé des groupes criminels organisés opérant dans la région et que l'opération avait été menée conjointement avec les autorités américaines.
Selon un communiqué du ministère de la Communication et de l'Information, des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et des membres de ces groupes au cours de l'opération et Guerrero, chef du gang criminel Tren de Aragua, a été tué.
D'après les autorités, cette opération a permis de démanteler des groupes criminels organisés et s'est appuyée sur des technologies spécialisées, ainsi que sur des mécanismes bilatéraux de partage de renseignements et de coordination entre le Venezuela et les États-Unis.
Xinhua/VNA/CVN