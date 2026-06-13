RDC/Ebola : le nombre de cas confirmés monte à 689, dont 139 décès

Le nombre de cas confirmés d'Ébola en République démocratique du Congo (RDC) est passé à 689, dont 139 décès, selon le dernier rapport de situation publié vendredi 12 juin par les autorités sanitaires du pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au total, 17 nouveaux cas confirmés, dont cinq décès, ont été rapportés jeudi 11 juin, tous dans la province de l'Ituri, indique le rapport. L'épidémie, causée par la souche Bundibugyo du virus Ébola, a touché 29 zones de santé dans trois provinces de l'Est du pays, à savoir l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

Au total, 168 cas suspects, dont 64 décès, ont été signalés jeudi 11 juin.

Le rapport fait également état de plusieurs défis opérationnels, notamment la réticence aux prélèvements post mortem, l'insuffisance des capacités dans les centres de traitement d'Ébola, des pénuries de matériels de prévention et de contrôle de l'infection au Nord-Kivu, une faible remontée des alertes dans les trois provinces, ainsi qu'un déficit de financement de 21,5 millions de dollars américains.

Deux décès liés à Ébola ont été signalés dans un camp de déplacés internes en Ituri, selon un rapport publié jeudi 11 juin par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

L'épidémie actuelle, officiellement déclarée le 15 mai par le ministère de la Santé de la RDC, est la 17e épidémie d'Ébola enregistrée dans le pays depuis l'identification du virus en 1976.

Xinhua/VNA/CVN