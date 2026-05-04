Boeing de nouveau au tribunal, en lien avec le crash d'Ethiopian Airlines

Un nouveau procès contre Boeing doit commencer, sauf entente in extremis , devant un tribunal fédéral civil de Chicago le 3 mai au matin pour examiner la plainte des parents de Samya Stumo, décédée à 24 ans dans le crash d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui a fait 157 morts.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sur les dizaines de plaintes déposées au civil contre l'avionneur à la suite de cet accident, la quasi-totalité ont été réglées par des accords conclus avant l'ouverture d'un procès. Il en reste désormais moins d'une poignée, dont celle concernant Samya Stumo.

La jeune femme était en route pour sa première mission avec l'ONG ThinkWell, pour laquelle elle venait de commencer à travailler comme analyste.

"Samya était une étoile montante de la cause pour améliorer la santé mondiale et le développement", indique l'ONG dans un hommage publié sur son site internet.

Elle devait se rendre au Kenya et en Ouganda dans le cadre d'une initiative financée par la Fondation Bill et Melinda Gates destinée à améliorer l'accès aux soins médicaux dans six pays d'Afrique et d'Asie.

Mais elle voyageait le 10 mars 2019 à bord du 737 MAX 8 effectuant le vol ET302, qui s'est écrasé peu après son décollage d'Addis Abeba.

Boeing a admis dès 2019 qu'un logiciel antidécrochage avait contribué à cet accident, ainsi qu'à celui d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air le 29 octobre 2018. Ces accidents ont fait 346 morts au total.

Des proches de 155 victimes de l'accident d'Ethiopian ont déposé plainte au civil pour mort injustifiée et négligence, entre autres. Toutes ont été centralisées devant le juge fédéral Jorge Alonso à Chicago.

À ce stade, seuls deux procès ont effectivement commencé.

Au terme du tout premier, en novembre 2025, le jury a octroyé 28,45 millions de dollars d'indemnisation au veuf d'une victime. Le second, en janvier, a été interrompu après un accord hors tribunal au soir du second jour.

Après cet accord, des plaintes d'ayants droit de quatre victimes restaient encore ouvertes, dont celle concernant Samya Stumo.

Deux semaines

Le procès Stumo devrait durer jusqu'au 15 mai, d'après une audience préparatoire le 28 avril. La sélection du jury est prévue les 4 et 5 mai, et les déclarations liminaires des avocats le 6 mai au matin.

Ces procès au civil n'ont pas vocation à attribuer des responsabilités mais à déterminer la compensation financière des proches.

D'après un journal local, Samya Stumo était entrée à l'université du Massachusetts Amherst à seulement 17 ans pour des études d'anthropologie et d'espagnol, après avoir effectué sa dernière année de lycée au Pérou. Elle est ensuite retournée au Pérou pour un programme de recherche sur la santé des indigènes dans les Andes, avant d'aller faire des études de santé à Copenhague et à Barcelone.

Depuis son décès, sa mère Nadia Milleron milite pour améliorer la sécurité aérienne. Nièce de l'ancien candidat écologiste à la présidentielle américaine Ralph Nader, elle est actuellement candidate indépendante pour siéger au Congrès du Massachusetts.

Son père, Michael Stumo, travaille au Bureau du budget de la Maison Blanche (OMB) depuis février 2025, après avoir été patron pendant dix-huit ans de la Coalition pour une Amérique prospère (CPA), organisation soutenant le protectionnisme.

Les parents, tous deux avocats, ainsi que les deux frères de la victime ont prévu de témoigner au procès.

Le prochain procès est fixé au 3 août, au sujet du décès de Michael Ryan, un ingénieur irlandais du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU.

De nombreuses victimes du vol d'Ethiopian se rendaient à l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE) à Nairobi.

Concernant l'accident de Lion Air, toutes les plaintes ont abouti à des ententes entre parties. La dernière, qui concernait le seul étranger du vol, un Italien de 26 ans, a été trouvée fin février.

Après moult rebondissements depuis 2021, un juge du Texas a ordonné le 6 novembre 2025 l'abandon des poursuites pénales contre Boeing pour les deux accidents.

AFP/VNA/CVN