Élisez la meilleure vidéo du concours “La Paix et la Jeunesse 2026”

Elles étaient nombreuses au départ, voici les 20 vidéos finalistes! Votre voix compte et votez du 15 octobre au 20 novembre 2026 pour votre clip préféré! Rien de plus simple : sous chaque vidéo vous trouverez la question “Est-ce votre vidéo préférée?” et cochez la case “Oui”. Le clip qui aura récolté le plus de “Oui” remportera le Prix du Public. À vous de jouer!