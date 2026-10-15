|Un ancrage, un courage
En créant un espace d'échange sûr et libre, l’événement permet aux participants d'explorer l'ensemble des préjugés et des mécanismes sociaux qui se cachent derrière les discours haineux.
Pham Nguyên Khanh - Hô Tuân Kiên
Même en temps de paix, sans aucun coup de feu, certaines personnes continuent de souffrir en silence. Pour Phong, jeune fondateur de Gaythering, cette violence est devenue personnelle. Ayant lui-même été victime de violences verbales, Phong a transformé cette expérience en une motivation pour organiser "Hate Speech: Underneath & Beyond", destiné à la communauté LGBT+ et à toutes les personnes sensibles à ce sujet.
|Un ancrage, un courage
En créant un espace d'échange sûr et libre, l’événement permet aux participants d'explorer l'ensemble des préjugés et des mécanismes sociaux qui se cachent derrière les discours haineux.
Pham Nguyên Khanh - Hô Tuân Kiên