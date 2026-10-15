Un ancrage, un courage

Même en temps de paix, sans aucun coup de feu, certaines personnes continuent de souffrir en silence. Pour Phong, jeune fondateur de Gaythering, cette violence est devenue personnelle. Ayant lui-même été victime de violences verbales, Phong a transformé cette expérience en une motivation pour organiser "Hate Speech: Underneath & Beyond", destiné à la communauté LGBT+ et à toutes les personnes sensibles à ce sujet.