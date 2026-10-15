Entre deux rives, une même voix

Entre deux rives, une même voix. Cette voix, c’est l’aspiration universelle qui nous rassemble tous : vivre en paix. Dans le delta du Mékong, cette paix se reflète simplement dans la douceur du quotidien et les échanges avec les visiteurs venus du monde entier. En tant que jeunes, notre mission est de préserver cette harmonie et de bâtir l’avenir en rapprochant les cœurs à travers les langues.