icon search
mask
Francophonie
Entre deux rives, une même voix

Entre deux rives, une même voix. Cette voix, c’est l’aspiration universelle qui nous rassemble tous : vivre en paix. Dans le delta du Mékong, cette paix se reflète simplement dans la douceur du quotidien et les échanges avec les visiteurs venus du monde entier. En tant que jeunes, notre mission est de préserver cette harmonie et de bâtir l’avenir en rapprochant les cœurs à travers les langues.

>> La paix et la jeunesse

>> La jeunesse est l’avenir

>> La paix dans les yeux

>> Nés dans la paix

Entre deux rives, une même voix. Cette voix, c’est l’aspiration universelle qui nous rassemble tous : vivre en paix. Dans le delta du Mékong, cette paix se reflète simplement dans la douceur du quotidien et les échanges avec les visiteurs venus du monde entier. En tant que jeunes, notre mission est de préserver cette harmonie et de bâtir l’avenir en rapprochant les cœurs à travers les langues.

Entre deux rives, une même voix

Nguyễn Nam Anh - Lư Hoàng Linh

#Delta du Mékong #paix #mission #visiteur #langue

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top