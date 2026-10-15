La paix se joue

Et si le français pouvait rapprocher les jeunes et contribuer à la paix ? Lors du Hackathon "Jeu parle français 2026", des participants de cinq pays, y compris l’Albanie, l’Égypte, la Moldavie, la Roumanie et le Vietnam, ont imaginé ensemble un jeu en français autour de cette valeur universelle.
>> La paix et la jeunesse
>> La cicatrice
>> Un ancrage, un courage
>> La paix dans les yeux
>> Nés dans la paix
Entre créativité, échanges culturels et nouvelles amitiés, ils ont découvert que communiquer, écouter les autres et accepter les différences sont autant de façons de construire des liens. Une aventure qui illustre l’esprit de la Francophonie : créer des liens au-delà des frontières.
Nguyên Quynh Thy - Hô Thi Nguyên Thao