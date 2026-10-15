La paix se joue

Et si le français pouvait rapprocher les jeunes et contribuer à la paix ? Lors du Hackathon "Jeu parle français 2026", des participants de cinq pays, y compris l’Albanie, l’Égypte, la Moldavie, la Roumanie et le Vietnam, ont imaginé ensemble un jeu en français autour de cette valeur universelle.