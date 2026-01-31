Écotourisme et patrimoine culturel : la nouvelle stratégie du Delta du Mékong

Le Delta du Mékong se trouve actuellement devant une opportunité sans précédent pour s’affirmer comme l’une des zones touristiques phares du pays.

Photo : VNA/CVN

Dans cette nouvelle ère, son orientation de développement durable repose sur le tourisme vert, la protection de l’environnement, la valorisation des ressources culturelles spécifiques et l’amélioration constante des conditions de vie des communautés locales.

Couvrant près de 40.000 km², cette région agit comme une porte d’entrée stratégique sur la Mer Orientale, facilitant les échanges internationaux avec les pays de la sous-région du Mékong et de l’Asie du Sud-Est. Sa position privilégiée au carrefour des routes maritimes internationales lui confère des atouts majeurs pour développer divers secteurs économiques et services de premier plan, au premier rang desquels figure le tourisme.

Le Dr. Trân Huu Hiêp, vice-président de l'Association du tourisme du delta du Mékong, estime que la région ne se limite pas à être le "grenier national des produits agricoles", mais constitue un espace écologique et culturel exceptionnel. Son réseau dense de rivières et de canaux forme un terreau idéal pour l'épanouissement de modèles touristiques intégrés, axés sur la durabilité et le respect de la nature.

Selon Hô Trung Nhân, directeur du Centre de promotion du tourisme de Vinh Long, la province confirme sa position de destination privilégiée pour le tourisme vert et durable. Située entre les bras des fleuves Tiên et Hâu, Vinh Long opère une transformation profonde en développant l'écotourisme de verger, étroitement lié à une agriculture durable et à des actions rigoureuses de préservation environnementale.

Quant à Vo Van Phong, directeur de la société de communication et de tourisme C2T, souligne que les activités touristiques régionales visent désormais un double objectif : la conservation des ressources naturelles et l'amélioration de la qualité des expériences modernes. Les produits sont conçus de manière à ce que les ressources naturelles continuent de générer une valeur ajoutée après chaque visite, garantissant ainsi la viabilité à long terme de l'industrie des services dans la région.

En s’orientant vers une croissance verte, le tourisme du Delta du Mékong s’efforce d’élever la qualité de ses prestations tout en renforçant son attractivité auprès des voyageurs nationaux et étrangers. Les innovations constantes dans l’offre touristique s’accompagnent systématiquement de la préservation de l’identité singulière de cette région, créant ainsi un avantage concurrentiel décisif.

La province de Vinh Long est perçue comme une "terre de convergence" au fort potentiel, notamment grâce à l’intensification des liens interrégionaux. Disposant de 130 km de littoral et agissant comme un carrefour commercial vital, la province tire parti de l’interférence culturelle entre les ethnies Kinh, Khmer et Hoa pour bâtir un catalogue diversifié, allant des cocoteraies de Ben Tre aux pagodes anciennes. Des modèles exemplaires illustrent cette dynamique : la ferme de noix de coco biologique Sokfarm sans déchets plastiques, le tourisme utilisant l’énergie solaire sur l’îlot Ho, les "Net Zero tours" à Bên Tre ou encore le tourisme communautaire sur l’îlot Chim, lauréat du prix ASEAN 2025. Ces initiatives témoignent de l’alliance réussie entre agriculture verte et tourisme éco-responsable.

Photo : VNA/CVN

À Cân Tho, Sâm Long Giang, directeur adjoint du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, réaffirme que la force de sa ville réside dans son tourisme fluvial, écologique et artisanal. La ville promeut activement des politiques d'appel aux investissements stratégiques et élargit sa coopération internationale. Le développement de filières clés basées sur les spécialités locales favorise un climat d'investissement accueillant, contribuant à l'excellence des services touristiques et à la croissance industrielle rurale.

En conclusion, le Dr. Trân Huu Hiêp soutient que le tourisme vert est une nécessité impérieuse face au changement climatique pour repositionner l’image du delta sur la scène mondiale. Allier exploitation et conservation garantira des moyens de subsistance pérennes, préservera l’identité fluviale du Sud et assurera un développement profond et durable.

VNA/CVN