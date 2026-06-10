L’âme de la street food vietnamienne célébrée dans un documentaire français

Dans un documentaire diffusé par la chaîne française SLICE, la cuisine de rue vietnamienne est mise à l’honneur à travers deux emblèmes : le bánh mì et les escargots de rue. Le film met en lumière un patrimoine culinaire unique, profondément ancré dans la vie quotidienne des Vietnamiens.

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Photo : CTV/CVN

Ce court métrage plonge les spectateurs dans l’univers de la street food au Vietnam, où manger sur le trottoir est bien plus qu’une simple habitude. Cette pratique fait partie intégrante de l’identité culturelle du pays. Pour de nombreux Vietnamiens, partager un repas en famille ou entre amis est un moment privilégié, tandis que la cuisine de rue constitue souvent une solution à la fois pratique et économique par rapport aux repas préparés à domicile.

Le documentaire revient également sur l’héritage de la période coloniale française dans la gastronomie vietnamienne contemporaine, notamment à travers le bánh mì. Inspiré de la baguette française, ce sandwich a été réinventé avec des ingrédients typiquement vietnamiens : porc rôti, porc effiloché, œufs au plat, pickles et herbes aromatiques. Sa particularité réside dans son pain, élaboré à partir d’un mélange de farine de blé et de farine de riz, qui lui confère une texture légère et particulièrement croustillante.

Au-delà du pain, Français et Vietnamiens partagent également une même passion pour les escargots. Le reportage conduit les spectateurs au stand de Mme Truoc, à Hô Chi Minh-Ville, réputé pour ses spécialités. À la différence des escargots de Bourgogne, les escargots de rue vietnamiens se distinguent par la variété de leurs modes de préparation et de sauces qui les accompagnent, offrant un éventail de saveurs mêlant notes acidulées, épicées, salées et sucrées.

L’intérêt croissant pour la gastronomie vietnamienne, et en particulier pour sa culture culinaire de rue, est reconnu par le Guide Michelin depuis 2023. À ce jour, le célèbre guide a distingué plusieurs centaines de restaurants et d’établissements de restauration au Vietnam, attribuant notamment des étoiles à quatre adresses, dont Anan Saigon, dirigé par le chef vietnamo-américain Peter Cuong Franklin. L’établissement a obtenu une étoile Michelin deux années consécutives et s’est fait connaître pour sa réinterprétation créative de la street food vietnamienne.

Selon Peter Cuong Franklin, ce qui distingue avant tout la cuisine vietnamienne de celles des autres pays de la région est l’équilibre des saveurs ainsi que la fraîcheur des herbes et des épices. Une richesse qui s’explique par la diversité géographique du pays : le Nord fournit de nombreux produits de montagne, le Centre est réputé pour ses ressources maritimes, tandis que le Sud bénéficie de l’abondance agricole du Delta du Mékong. Cette complémentarité contribue à la singularité et à la richesse de la gastronomie vietnamienne.

Nguyên Tùng/CVN