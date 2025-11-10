Paralysie budgétaire aux États-Unis

Des milliers de vols annulés, lueur d'espoir d'un déblocage au Sénat

Les perturbations du trafic aérien américain se sont aggravées avec plus de 2.000 vols annulés dimanche 9 novembre, conséquence directe d'une paralysie budgétaire qui pourrait être bientôt en voie de résolution après 40 jours de blocage.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour la première fois depuis des semaines, l'activité du Sénat semble indiquer une percée dans les négociations entre républicains et démocrates pour trouver une issue à ce qui est déjà le plus long "shutdown" de l'histoire du pays.

Cette perspective de résolution intervient alors que la pagaille dans les aéroports est devenue le principal point d'attention de la bataille politique sur le budget, chaque parti cherchant à rejeter sur l'autre la responsabilité des galères vécues par les voyageurs à travers le pays.

Plus de 2.200 vols ont été annulés dimanche 9 novembre aux États-Unis, un chiffre bien plus important que samedi 8 novembre, selon le site spécialisé Flightaware. Les trajets internationaux sont pour l'essentiel épargnés.

Depuis vendredi 7 novembre, le régulateur américain de l'aviation, la FAA, demande aux compagnies de réduire progressivement leur programme de vols intérieurs, alors qu'un grand chassé-croisé s'approche dans le pays.

"Le trafic aérien va se réduire à peau de chagrin alors que tout le monde veut voyager pour voir sa famille" à l'occasion de la traditionnelle fête de Thanksgiving fin novembre, a alerté le ministre des Transports, Sean Duffy, sur Fox News.

"Vous allez voir moins de contrôleurs aériens venir au travail, ce qui signifie qu'il n'y aura qu'une poignée de vols qui vont décoller et atterrir", a-t-il ajouté.

"Grosses perturbations"

La réduction progressive du trafic doit atteindre 10% de vols annulés vendredi prochain, contre environ 4% aujourd'hui, a précisé le ministre de Donald Trump. "Ca va être de grosses perturbations, et les Américains vont être énervés par cela."

"Remerciez un démocrate", a lancé sur X l'un des comptes officiels de la Maison Blanche, qui accuse l'opposition d'être responsable du blocage.

L'État américain est depuis début octobre en situation de paralysie budgétaire. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux travaillent sans être payés, dont les contrôleurs aériens.

Certains d'entre eux "vont être confrontés à l'idée (...) de trouver un boulot en plus pour boucler les fins de mois", a regretté le ministre des Transports sur CNN.

Mais, pour le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, les consignes d'annulation de vols sont "une combine" politique qui n'a "rien à voir avec la sécurité".

Rare progrès au Congrès

Depuis des semaines, la pression monte sur les parlementaires pour s'entendre sur une sortie de crise - une pression qui semble dimanche en voie de déboucher sur de premiers progrès.

Un accord "s'approche", a déclaré à la presse américaine le chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune.

"Après 40 jours (de blocage), le Sénat montre de réels signes de progrès," a aussi expliqué sur X l'élu démocrate de la Chambre des représentants, Henry Cuellar, évoquant un "groupe de sénateurs des deux partis" tombés d'accord pour financer le gouvernement "jusqu'en janvier."

"C'est l'avancée la plus importante vers un compromis depuis des semaines", a-t-il ajouté.

Le Sénat pourrait voter dès dimanche soir 9 novembre.

Mais une approbation, pas acquise à ce stade, ne garantit pas la fin de l'impasse budgétaire, car le texte devrait ensuite passer à la Chambre des représentants, où la majorité républicaine est très fine.

La paralysie budgétaire perturbe aussi le programme fédéral d'aide alimentaire qui soutient 42 millions d'Américains - un sur huit - chaque mois. Son non-versement en raison du "shutdown" fait l'objet d'une procédure judiciaire mais, en attendant, des milliers de bénéficiaires sont plongés dans l'incertitude.

AFP/VNA/CVN