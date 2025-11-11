Le sommet COP30 s'ouvre dans la ville brésilienne de Belém au Brésil

La 30 e conférence des Nations unies sur le changement climatique, plus communément appelée COP30, s'est ouverte lundi 10 novembre à Belém, au Brésil, avec pour objectif de replacer la lutte contre le changement climatique au cœur des priorités internationales, ont annoncé les autorités locales.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, Mukhtar Babayev, le président de la COP29, a exhorté à atteindre les objectifs du sommet sur le climat qui s'est tenu l'année dernière dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou.

André Corrêa do Lago, le président de la COP30, a pour sa part remercié le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva de l'avoir désigné et a réitéré que la COP30 devait proposer des solutions.

Selon M. Corrêa do Lago, malgré de récents revers, les conditions de vie des populations du monde entier peuvent et doivent continuer à s'améliorer. "La science, l'éducation et la culture sont la voie que nous devons suivre", a-t-il ajouté.

Le multilatéralisme est sans aucun doute la voie à suivre dans la lutte contre le changement climatique, a-t-il également affirmé.

Plusieurs sujets, dont l'adaptation au changement climatique, la transition juste et la mise en œuvre de l'équilibre mondial de l'Accord de Paris, devraient être abordés lors de cet événement.

Selon la présidence de la COP30, des délégations de plus de 190 pays et régions se sont inscrites pour participer à la conférence, qui se déroule jusqu'au 21 novembre.

Xinhua/VNA/CVN