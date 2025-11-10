Malaisie : au moins sept morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

>> Grèce : deux morts dans un nouveau naufrage de migrants en mer Égée
>> Naufrage d'un bateau avec 90 migrants à bord entre Malaisie et Thaïlande, au moins un mort
|Les secours malaisiens cherchent des survivants le 9 novembre après un naufrage d'un bateau près de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le bateau qui a chaviré près de l'île de Tarutao, en Thaïlande, juste au nord de la station balnéaire de Langkawi en Malaisie, transportait environ 90 personnes, a déclaré le chef de la police de l'État de Kedah, Adzli Abou Chah, à des médias malaisiens.
Le directeur de la MMEA dans les États du nord de Kedah et Perlis, Romli Mustafa, a indiqué dans un communiqué que trois survivants avaient été retrouvés dimanche dans les eaux autour de Langkawi ainsi que six corps, portant le bilan total des morts à sept.
Au total, 13 personnes ont été secourues. Les six corps retrouvés dimanche sont ceux d'une fillette et de cinq femmes, a précisé M. Romli sans révéler leur appartenance ethnique.
Les opérations de recherche sont terminées pour la journée et reprendront lundi 10 novembre, a-t-il ajouté, précisant qu'il était possible que d'autres survivants ou victimes soient retrouvés en mer. Le bateau aurait chaviré il y a trois jours, selon le chef de la police de la région.
APS/VNA/CVN