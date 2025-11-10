Malaisie : au moins sept morts dans le naufrage d'un bateau de migrants

Les autorités malaisiennes ont récupéré au moins sept corps après le naufrage près de la frontière thaïlandaise d'un bateau transportant des migrants, a indiqué dimanche 9 novembre l'Agence malaisienne de sécurité maritime (MMEA).

Photo : AFP/VNA/CVN

Le bateau qui a chaviré près de l'île de Tarutao, en Thaïlande, juste au nord de la station balnéaire de Langkawi en Malaisie, transportait environ 90 personnes, a déclaré le chef de la police de l'État de Kedah, Adzli Abou Chah, à des médias malaisiens.

Le directeur de la MMEA dans les États du nord de Kedah et Perlis, Romli Mustafa, a indiqué dans un communiqué que trois survivants avaient été retrouvés dimanche dans les eaux autour de Langkawi ainsi que six corps, portant le bilan total des morts à sept.

Au total, 13 personnes ont été secourues. Les six corps retrouvés dimanche sont ceux d'une fillette et de cinq femmes, a précisé M. Romli sans révéler leur appartenance ethnique.

Les opérations de recherche sont terminées pour la journée et reprendront lundi 10 novembre, a-t-il ajouté, précisant qu'il était possible que d'autres survivants ou victimes soient retrouvés en mer. Le bateau aurait chaviré il y a trois jours, selon le chef de la police de la région.

APS/VNA/CVN