Dông Nai : le "Stand à 0 dông" soutient les plus démunis depuis une décennie

Depuis près de dix ans, le "Stand à 0 dông" de Binh Phuoc, à Dông Nai (Sud), vient en aide chaque week-end aux personnes en difficulté en leur proposant gratuitement des produits de première nécessité.

>> Une boutique qui a fait don de plus de 10.000 áo dài à des femmes et filles en situation difficile

>> Ambulance gratuite : la solidarité réchauffe les cœurs

>> À Buôn Dôn, un marché à zéro dông pour soutenir les familles démunies

>> La priorité aux territoires les plus démunis s'affirme à Tuyên Quang

>> Plus de 2.200 milliards de dôngs versés au fonds en faveur des cancéreux démunis

Photo : VNA/CVN

Depuis près d’une décennie, le "Stand à 0 dông", dans le quartier de Binh Phuoc, ville de Dông Nai (Sud), ouvre chaque week-end pour venir en aide aux vendeurs de billets de loterie, aux travailleurs informels et aux personnes en difficulté. Légumes, riz, nouilles instantanées et autres produits de première nécessité y sont distribués gratuitement, dans un esprit de solidarité et de partage.

Chaque dimanche matin, à la Maison de la culture de Tân Xuân 1, les membres de la section locale de l’Union des femmes s’activent pour préparer le stand. Riz, nouilles instantanées, légumes, tubercules et bouillie sont mis gratuitement à la disposition des personnes en difficulté.

Même durant les congés de la Fête nationale (2 septembre), le stand a continué de fonctionner. Certaines membres ont récupéré des légumes offerts par les commerçants du marché de Dông Xoài, d’autres ont apporté ceux de leur propre jardin, tandis que des donateurs ont fourni du riz et des nouilles instantanées.

Le stand propose également des vêtements d’occasion, dont certains sont encore en très bon état. Huynh Thi Thanh Huê, une habitante de Tân Xuân 1, indique qu’elle vient chaque dimanche chercher quelques produits de première nécessité. Selon elle, ces dons, même modestes, permettent d’alléger une partie des dépenses quotidiennes.

D'après Hô Viêt Nhât, secrétaire de la section de l’Union de la jeunesse de Tân Xuân 1, cette initiative permet aux membres des organisations locales et aux habitants de participer concrètement à des actions en faveur de la communauté.

Nguyên Thi Ngoan, l’une des initiatrices du projet, explique que le stand a été créé pour venir en aide aux personnes en difficulté. Au fil des années, il a bénéficié du soutien de nombreuses organisations, de particuliers et de donateurs.

Selon Hoàng Thuy Vu, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Binh Phuoc, les autorités locales saluent cette initiative sociale fondée sur le volontariat et la solidarité, avec la participation de membres de l’Union des femmes, d’organisations, de particuliers et de donateurs.

Entretenir l'esprit de solidarité

Photo : VNA/CVN

Depuis près de dix ans, le dispositif a ainsi bénéficié à de nombreux vendeurs de billets de loterie, travailleurs informels et personnes vulnérables. Plus de deux milliards de dôngs auraient été mobilisés durant cette période pour financer les différentes actions de soutien.

Parallèlement, la section de l’Union des femmes de Tân Xuân prépare environ 200 portions de vermicelles de riz végétariens, distribuées gratuitement le premier et le quinzième jour de chaque mois lunaire.

Le stand change régulièrement de lieu entre plusieurs maisons de la culture de Tân Xuân 1. Les horaires et lieux de distribution sont communiqués sur les groupes Zalo de la communauté.

Hoàng Thuy Vu indique que les autorités locales continueront à soutenir les initiatives sociales efficaces et souhaitent mobiliser davantage d’organisations, d’entreprises et de particuliers pour venir en aide aux personnes en difficulté.

Organisé à l’origine comme une activité d’aide le week-end, le "Stand à 0 dông" est aujourd’hui bien connu des habitants. La distribution régulière de produits de première nécessité contribue à alléger les dépenses des bénéficiaires tout en entretenant l’esprit de solidarité au sein de la communauté.

VNA/CVN