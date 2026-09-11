Hô Chi Minh-Ville : un établissement spécialisé dans la santé mentale des enfants

L’hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville a inauguré, le 11 septembre, son 3 e établissement, spécialisé dans la consultation et la prise en charge des troubles de santé mentale chez les enfants. Cette nouvelle structure vise à renforcer le dépistage précoce, les soins et l’accompagnement psychologique des jeunes patients dans un environnement mieux adapté à leurs besoins.

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Le Dr Nguyên Dang Khoa, directeur de l’hôpital psychiatrique de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la santé mentale des enfants et des adolescents constitue désormais un domaine particulièrement important. Les enfants d’aujourd’hui disposent de nombreuses opportunités pour se développer, mais sont également confrontés à de multiples pressions liées aux études, à la famille, à leur environnement de vie, aux réseaux sociaux et aux technologies.

Une prise en charge précoce ne permet pas seulement de résoudre les difficultés présentes : elle contribue également à favoriser un développement équilibré de l’enfant sur le long terme. C’est dans cette perspective que le 3e établissement de l’Hôpital psychiatrique a été créé afin d’améliorer les services de consultation, de traitement et de soins en santé mentale destinés aux enfants.

Au cours de ses deux premiers jours d’activité, le nouvel établissement a accueilli près de 500 consultations. De nombreux parents ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme de voir leurs enfants pris en charge dans des locaux plus spacieux, modernes, propres et adaptés.

Dans les prochaines étapes, l’hôpital psychiatrique poursuivra le développement du dépistage et du diagnostic précoce afin d’identifier rapidement les troubles et les difficultés psychologiques chez les enfants. Il renforcera parallèlement les interventions psychologiques et les programmes de réadaptation, notamment à travers des consultations psychologiques, des thérapies individuelles et de groupe, des interventions comportementales, l’ergothérapie, le développement des compétences sociales ainsi que l’accompagnement des enfants présentant des troubles du développement.

"Nous souhaitons faire de cet établissement un espace sûr et accueillant, où les enfants peuvent être écoutés, compris, pris en charge et accompagnés dans leur développement, en collaboration avec leur famille", a affirmé le Dr Khoa.

Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a salué les efforts déployés depuis plusieurs décennies par les médecins et le personnel de l’Hôpital psychiatrique, qui ont toujours fait preuve de dévouement envers les patients.

Il a notamment rappelé les importantes difficultés auxquelles était confronté le service de psychologie et de psychiatrie de l’enfant en matière d’infrastructures. L’ancien site ne disposait que de 218 m², alors qu’il devait accueillir quotidiennement entre 300 et 500 enfants pour des consultations et des traitements. Cette situation de surcharge imposait une forte pression aux familles, aux jeunes patients ainsi qu’au personnel médical.

Conscientes de ces difficultés, les autorités municipales ont ordonné un examen global du réseau des établissements de santé afin d’identifier les locaux pouvant être réorganisés et réaménagés. Le site précédemment occupé par le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville a ainsi été sélectionné et transformé en un nouvel établissement de soins, plus vaste, moderne et sécurisé, répondant davantage aux besoins spécifiques des enfants.

"La mise en service de ce nouvel établissement ne constitue pas simplement une extension des espaces de soins. Elle traduit également la responsabilité du Comité du Parti, des autorités, de l’ensemble du système politique et du secteur de la santé de la ville dans la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population, en particulier des groupes vulnérables de la société", a souligné Nguyên Phuoc Lôc.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a demandé à l’Hôpital psychiatrique d’exploiter pleinement les capacités du nouvel établissement, notamment en organisant et en installant des équipements et des lits adaptés aux caractéristiques des patients souffrant de troubles psychiatriques, en particulier les enfants.

Il a également appelé l’hôpital à renforcer les soins hospitaliers et les prises en charge de jour, tout en accordant une attention particulière aux consultations et interventions psychologiques spécialisées, à la physiothérapie et à la réadaptation fonctionnelle.

La direction de l’hôpital psychiatrique devra par ailleurs renforcer sa coordination avec le Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, les organisations sociopolitiques et la communauté afin de mobiliser les ressources sociales et d’améliorer les espaces de vie, de loisirs et de jeux destinés aux enfants.

L’hôpital est également appelé à travailler en étroite collaboration avec le secteur de l’éducation afin de relier le système de soins aux établissements de protection sociale et aux structures d’éducation spécialisée. L’objectif est de garantir à tous les enfants confrontés à des problèmes psychologiques ou psychiatriques un accès équitable à l’éducation et de favoriser leur intégration dans la communauté.

À cette occasion, les dirigeants du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville ont également procédé à la cérémonie d’inauguration de l’aire de jeux destinée aux enfants, aménagée au sein du 3e établissement de l’Hôpital psychiatrique de la ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN