Plus de 2.200 milliards de dôngs versés au fonds en faveur des cancéreux démunis

Dans la soirée du 23 mai, à Hô Chi Minh-Ville, le Fonds de soutien aux patients atteints de cancer "Un lendemain radieux" a organisé un programme artistique destiné à collecter des fonds au profit des patients cancéreux démunis, en présence de la vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Trà.

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Photo : VNA/CVN

Le programme artistique de collecte de fonds 2026 a constitué un espace de rencontre entre l’art et la solidarité, diffusant le message : "Personne ne doit affronter seul le cancer". Il a réuni de nombreux artistes renommés autour de spectacles riches en émotions, offrant au public des instants empreints de sensibilité et d’inspiration.

Le point fort du programme a été la présentation de témoignages authentiques de "combattants du cancer", des patients en difficulté ayant retrouvé espoir grâce au soutien du Fonds "Un lendemain radieux" et de la communauté.

S'exprimant à l'événement, Pham Thi Thanh Trà a salué les efforts du ministère de la Santé et du fonds, devenu un véritable soutien moral et matériel pour plus de 50.000 patients cancéreux pauvres à travers le pays, en les aidant à couvrir les frais de traitement et à accéder aux médicaments ainsi qu’aux services médicaux.

Selon elle, de nombreux patients démunis ont encore besoin d’aide ; de nombreuses familles espèrent toujours une chance supplémentaire pour permettre à leurs proches de poursuivre leur traitement et de vivre ; et beaucoup d’enfants malades aspirent à retrouver la santé afin de reprendre une vie normale.

La dirigeante a appelé les entreprises, les bienfaiteurs et l’ensemble de la communauté à unir leurs efforts afin qu’aucun patient cancéreux pauvre ne soit laissé seul dans son combat pour la vie, et afin que tous les malades, notamment les enfants défavorisés, puissent espérer un avenir meilleur.

Dans le cadre de l’événement, le Fonds "Un lendemain radieux" a également lancé la campagne 2026 intitulée "Un million de gestes de solidarité pour les patients atteints de cancer".

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, de nombreuses entreprises, organisations et philanthropes ont apporté leur soutien au Fonds sous forme d’argent, de médicaments et de matériel médical, pour une valeur totale de 2.238 milliards de dôngs (environ 84,96 millions de dollars).

Plus tôt dans la journée, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance du 1er juin, le Fonds "Un lendemain radieux", en coordination avec l’Hôpital pédiatrique No2, a organisé une visite et remis des cadeaux aux enfants hospitalisés.

Au cours des 15 dernières années, le Fonds "Un lendemain radieux", a soutenu plus de 53.000 patients cancéreux pauvres dans leurs frais de traitement ; mobilisé plus de 5.000 milliards de dôngs auprès de la communauté, des organisations et des entreprises vietnamiennes et étrangères ; permis à 12.000 patients d’accéder à des traitements ciblés ; et offert des dépistages gratuits du cancer à plus de 80.000 personnes à travers le pays.

VNA/CVN