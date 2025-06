Pologne : Karol Nawrocki remporte l'élection présidentielle

Karol Nawrocki, candidat indépendant soutenu par le parti d'opposition Droit et Justice (PiS), a remporté le second tour de l'élection présidentielle polonaise, selon le résultat définitif publié tôt lundi 2 juin par la Commission électorale nationale polonaise (PKW).

>> Pologne : Nawrocki, un historien nationaliste en lice pour la présidence

>> Rafal Trzaskowski en tête du second tour de la présidentielle polonaise

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le résultat final indiquait lundi 2 juin sur le site public de la PKW "Élu au second tour" à côté du nom de M. Nawrocki.

M. Nawrocki, historien et directeur de l'Institut de la mémoire nationale polonaise, a obtenu 50,89% des voix au second tour, devançant Rafal Trzaskowski, candidat de la Coalition civique (KO, au pouvoir) et maire de Varsovie, qui a recueilli 49,11%.

Il s'agissait de la première campagne présidentielle de M. Nawrocki. Une course à la présidence difficile dès le départ, car il était systématiquement derrière M. Trzaskowski dans les sondages, y compris dans la première estimation à la sortie des urnes dimanche soir.

Né en 1983 à Gdansk, M. Nawrocki succédera au président sortant Andrzej Duda, dont le second et dernier mandat prend fin le 6 août.

Xinhua/VNA/CVN