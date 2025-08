Les Vietnamiens d'outre-mer vivant dans les zones touchées par le séisme en Russie sont en sécurité

Les communautés vietnamiennes vivant dans les zones touchées par le récent séisme et les alertes au tsunami dans l'est de la Russie sont actuellement en sécurité, a déclaré Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point de presse périodique le 31 juillet.

>> De violents séismes frappent au large de la péninsule russe du Kamtchatka

>> Alertes au tsunami dans tout le Pacifique après un gigantesque séisme au large de la Russie

Photo : VNA/CVN

En réponse aux questions concernant le puissant séisme survenu dans la région russe du Kamtchatka et les alertes au tsunami le long des côtes pacifiques du Japon et des États-Unis, ainsi que dans certaines régions de l'Alaska (États-Unis), Pham Thu Hang a indiqué que les missions diplomatiques vietnamiennes dans ces pays avaient rapidement contacté les principaux représentants des communautés, conseillé aux citoyens de se déplacer vers des zones sûres, de se tenir informés et de suivre les consignes de sécurité locales.

Selon la porte-parole, conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, les missions maintiennent des mesures d'intervention d'urgence, surveillent l'évolution des catastrophes naturelles et restent en contact avec les représentants des communautés afin de leur fournir des conseils et un soutien rapides en cas d'urgence.

"L'information la plus importante pour nous à ce stade est que les communautés vietnamiennes vivant dans les zones touchées par le séisme et sous alerte au tsunami sont en sécurité", a souligné Pham Thu Hang.

Concernant la récente arrestation d'un ressortissant vietnamien au Japon pour violation présumée de la législation locale, Pham Thu Hang a indiqué que l'individu avait été arrêté le 27 juillet à Imari, préfecture de Saga, pour vol, meurtre et entrée illégale sur le territoire. Les représentations diplomatiques vietnamiennes au Japon ont rapidement contacté les autorités locales afin de vérifier l'affaire et ont mis en œuvre des mesures de protection des citoyens, conformément aux lois vietnamiennes et japonaises.

Le consulat général de Fukuoka a également adressé des lettres de condoléances au gouverneur de Saga et a présenté ses condoléances à la famille de la victime, a ajouté la porte-parole.

Répondant à des questions concernant une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant un affrontement présumé entre les forces de sécurité vietnamiennes et des ressortissants étrangers au sujet d'une expulsion, Pham Thu Hang a déclaré que les individus impliqués résidaient illégalement au Vietnam et avaient enfreint la législation locale. Elle a affirmé que l'affaire avait été traitée conformément aux lois vietnamiennes et internationales, et a souligné que, comme dans d'autres pays, les étrangers au Vietnam doivent se conformer à la réglementation locale.

Elle a également réaffirmé la politique constante du Vietnam visant à faciliter l'entrée, la sortie et le séjour des étrangers à des fins telles que les études, le travail, l'investissement, la prospection commerciale et le tourisme, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays et favorisant les échanges interpersonnels entre le Vietnam et les autres pays.

VNA/CVN