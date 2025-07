Camp d’été 2025 : la jeune d’outre-mer s’engage pour la paix

Photo : VNA/CVN

Le Camp d’été du Vietnam 2025 s’est officiellement ouvert le 16 juillet dans la province de Dak Lak (Centre). Organisé chaque année par le Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, cet événement, qui réunit 110 jeunes, en provenance de 31 pays et territoires, vise à renforcer les liens culturels et affectifs entre la jeune génération de la diaspora et son pays d’origine. L’édition 2025, durant jusqu’au 26 juillet, mène les participants dans un parcours du Nord au Sud du pays, en traversant différentes localités telles que Hô Chi Minh-Ville, Dak Lak, Quang Ngai, Dà Nang, Quang Tri, Nghê An, Ninh Binh et Hanoï.

Un message fort

S’exprimant lors de la cérémonie, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a affirmé que, le Camp d’été du Vietnam 2025 constituait un message fort adressé à la jeune génération vietnamienne, en particulier aux jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger, exprimant l’espoir qu’ils accompagneront le pays, renforcent la solidarité nationale et contribuent à faire rayonner le Vietnam à l’ère de l’intégration internationale et du développement.

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que ces jeunes servent de passerelle entre le Vietnam et le monde, une génération porteuse d’avenir, appelée à écrire la suite de l’histoire par le savoir, l’amour, la créativité et la fierté nationale.

“À l’issue de ce parcours, les participants repartiront avec des souvenirs inoubliables, de belles amitiés et, surtout, un amour plus profond pour leur terre d’origine - prêts à s’engager dans la construction d’un monde de paix, de solidarité et d’humanité“, a-t-elle souligné.

Lors de la première journée, ils se sont rendus au quai de Nhà Rông, où ils ont déposé des fleurs et de l’encens devant la statue de l’Oncle Hô sur le quai de Nhà Rông. Ils se sont également rendus à la salle de la Réunification dans le Palais de l’Indépendance, à Hô Chi Minh-Ville.

Diverses expériences

Le comité d’organisation a choisi Hô Chi-Minh-Ville comme point de départ de cette série d’activités où les participants découvrent l’histoire héroïque de la nation, a fait savoir la cheffe adjointe du Comité d’État pour les Vietnamiens d’outre-mer, Ngô Thi Thanh Mai.

“Le choix de Dak Lak pour symboliser l’ouverture c'est fait en raison de son rôle historique dans la grande Victoire du Printemps 1975”, a-t-elle ajouté.

Photo : VNA/CVN

Lors de leurs séjours à Dak Lak, les participants ont découvert l’histoire, la culture, la géographie et le potentiel économique du Centre. Ils ont assisté à un spectacle culturel de gongs intitulé “Résonance de la grande forêt”, présenté par des artisans locaux. Ils ont pu apprécier des performances de l’ethnie Ê Đê, déguster du ruou cân (alcool de riz à siroter avec une paille de bambou), s’essayer aux instruments traditionnels et chanter des chansons célébrant les hauts plateaux du Centre.

Ces dernières années, la province de Dak Lak a élargi ses relations de coopération avec de nombreuses localités et organisations internationales, notamment avec la République de Corée, le Japon, la France, le Laos, le Cambodge et la Mongolie…

Le programme proposé est conçu pour offrir une expérience à la fois éducative, mémorielle et profondément humaine. Il inclut des visites emblématiques telles que les tunnels de Cu Chi, surnommé “Terre d’acier sous le feu de la rampe”, l’ancienne prison de Kon Tum, et le mémorial des martyrs à Quang Tri, lieux de recueillement et de souvenir. En parallèle, les participants ont l’opportunité d’échanger avec du personnel du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

Ce camp d’été constitue un pont entre les jeunes Vietnamiens du monde entier et leur terre d’origine. Par leur participation, ils deviennent aussi les ambassadeurs d’un Vietnam moderne, hospitalier et riche de traditions auprès de la communauté internationale.

Phuong Nga/CVN